Sul-Americana: Danilo decide, Botafogo vence Racing e se isola na liderança

Danilo se consolida cada vez mais como nome certo na Copa do Mundo de 2026: convocação será no dia 18 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo foi eficiente e encaminhou a classificação na Sul-Americana. Nesta quarta-feira (6/5), o Glorioso venceu o Racing por 2 x 1, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo E da competição. Di Césare marcou contra o próprio patrimônio, mas Adrián Martínez deixou tudo igual no início da segunda etapa. Contudo, a estrela de Danilo apareceu novamente para garantir o triunfo da equipe alvinegra.

Com o resultado, o Alvinegro, assim, se isolou na liderança do Grupo E, com 10 pontos, dois à frente do Caracas, vice-líder. O Racing é o terceiro, com quatro pontos, em situção delicada. Sem pontuar, o Independiente Petrolero-BOL é o lanterna da chave.

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Gol contra coloca Glorioso na frente

Um primeiro tempo sem grandes emoções. O Botafogo teve mais a bola e tentou propor o jogo na maior parte do tempo, mas esbarrou em uma noite pouco produtiva e uma defesa adversária bem postada. O único gol foi contra de Di Césare. O zagueiro cortou um passe de Medina na direção do próprio gol aos 18 minutos. Do outro lado, os argentinos conseguiram levar perigo em uma subida ou outra, obrigando Neto a trabalhar. As melhores chances foram no início do jogo. Porém, ficou só nisso.

Estrela de Danilo brilha

O Racing voltou com outra postura no segundo tempo e conseguiu empate logo aos três minutos. Rojas foi lançado com muita liberdade pela esquerda e faz o cruzamento. Adrián Martínez apareceu nas costas de Ferraresi e precisa abaixar para cabecear com precisão sobre Neto. Depois disso, o time argentino procurou truncar o jogo. O Botafogo, porém, foi responder aos 10 minutos, com Danilo, que finalizou em cima de Cambeses. Posteriormente, o time de Franclim Carvalho buscou ficar com a bola, mas sem grande criatividade. Faltou mais mobilidade para acelerar as jogadas.

La Academia conseguiu encaixar um contra-ataque e assustou com Adrián Fernández ao obrigar o goleiro Neto fazer grande defesa. No entanto, a estrela de Danilo apareceu novamente. No bate-rebate na entrada da área, depois de muita luta de Junior Santos, a bola sobrou para Danilo bater de primeira e colocar o Glorioso na frente no placar. O Glorioso ainda teve chance de marcar com Arthur Cabral. No fim, o goleiro Cambeses saiu do gol, tentou cortar lançamento para Villalba, colocou a mão na bola fora da área e recebeu o cartão vermelho. No entanto, o time alvinegro não teve tempo de aproveitar.

RACING 1×2 BOTAFOGO

Sul-Americana Grupo E Rodada 4

Data: 6/5/2026

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Público/Renda:

Gols: Di Césare, 18’/1°T (1-0) (contra); Adrián Martínez, 3’/2°T (1-1); Danilo (28’/2°T)

BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles (Marçal, 46’/2°T); Danilo, Newton e Medina; Matheus Martins (Edenílson, 31’/2ºT), Júnior Santos (Villalba, 30’/2°T) e Kadir (Arthur Cabral, 15’/2°T). Técnico: Franclim Carvalho.

RACING: Cambeses; Martirena, Garcia Basso, Di Cesare e Rojas; Sosa (Tomás Perez, 35’/2°T), Forneris (Zuculini, 19’/2°T), Baltasar Rodríguez (Zaracho, 14’/2°T); Solari (Conechny, 13’/2ºT), Fernández e Adrián Martínez (Miljevic, 34’/2°t). Técnico: Gustavo Costas.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL)

VAR: Santiago Fernandez (URU)

Cartão Amarelo: Kadir, Villalba, Edenílson (BOT), Baltasar Rodríguez, Adrián Martínez, Di Césare (RAC)

Cartão Vermelho: Cambeses, 47’/2°T (RAC)