Mirassol homenageia Pelé em camisa para jogos de Libertadores

O Mirassol apresentou, nesta quarta-feira (6/5), a sua nova camisa comemorativa para a Libertadores com elementos que unem Pelé a Neymar. Na cor verde, em diferentes tons, e detalhes dourados, a camisa desenvolvida pela Athleta leva o logo do Rei do Futebol, com a silhueta da icônica comemoração do soco no ar. A marca foi a única a vestir o maior jogador de todos os tempos ao longo da carreira.
De acordo com a publicação do Mirassol, a camisa será utilizada somente na Libertadores. A estreia será nesta quinta-feira (7/5), quando o Leão Caipira enfrenta a LDU no Estádio Maião, às 19h, pela 4ª rodada da fase de grupos da competição.
Em publicação nas redes sociais, o Mirassol destaca que o futebol também nasce no interior, assim como o clube. A equipe destaca que a camisa do Leão carrega legado, origem e história em cada detalhe.
As vendas da nova camisa começam às 10h desta quinta-feira em pontos físicos e também pela internet. Em São José do Rio Preto, a comercialização será na Loja Athleta do Shopping Rio Preto e do Shopping Cidade Norte, além da loja Fanáticos no Centro de Mirassol. Pela internet, a venda será pelos sites da Athleta e da Fanáticos.
