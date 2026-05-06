Memphis aceita redução salarial para renovar, diz executivo do Corinthians

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, revelou que o holandês Memphis Depay aceitou a redução salarial para renovar o contrato com o clube que termina em 20 de junho. O Timão, assim, busca parceiros comerciais para arcar com os custos e estender o vínculo até 2028.

Todo mundo sabe que a permanência dele exige um contrato diferente do atual. Não usaremos os mesmos números, nem a mesma condição. Ele sabe disso, já entendeu e estamos buscando viabilizar essa permanência. Ele entendeu claramente e aceitou que o clube não repetirá o contrato para que ele permaneça. Precisamos de uma condição menor, consideravelmente diferente da atual. Ele já compreendeu isso, e agora buscamos viabilizar essa situação com parceiros, comentou em entrevista para o canal Deby Todo Dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O contrato atual de Memphis prevê o pagamento de luvas, bônus por títulos, participação em jogos, gols e assistências, além de salários e direitos de imagem, estimados em cerca de R$ 3 milhões mensais. A patrocinadora máster do Corinthians, Esportes da Sorte, arcava com parte dos vencimentos do jogador. No entanto, após a renovação do acordo com o clube no início do ano, os cerca de R$ 57 milhões deixaram de financiar o contrato do atacante.

Alternativas para contrato de Memphis Depay

Assim, a diretoria alvinegra abriu conversas com empresas dispostas a assumir 100% dos vencimentos do holandês. O clube conversa com duas companhias para viabilizar um novo vínculo. Além disso, Corinthians e Memphis Depay já alinham pendências sobre o futuro vínculo. A informação é do Meu Timão.