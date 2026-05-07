Conmebol cancela jogo entre Independiente Medellín e Flamengo na Colômbia

A Conmebol anunciou, na noite desta quinta-feira (7/5), o cancelamento do jogo entre Independiente Medellín-Flamengo na Colômbia após incidentes com torcedores. O jogo estava ocorrendo no Estádio Atanásio Girardot.

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A partida foi paralisada ainda no primeiro tempo. Torcedores do Independiente Medellín arremessavam objetos no gramado e depois utilizaram bombas e sinalizadores. Logo focos de incêndios surgiram na arquibancada.

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Segundo informações da imprensa local, a torcida do Medellín protesta contra crise vivida no time colombiano. O fim do jogo foi anunciado por telões no estádio.