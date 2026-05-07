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COLÔMBIA

Conmebol cancela jogo entre Independiente Medellín e Flamengo na Colômbia

Jogo foi interrompido após confusão com torcedores, que arremessavam objetos no gramado e depois utilizaram bombas e sinalizadores

Imagens de violência marcaram o jogo - (crédito: Jaime Saldarriaga/AFP)
Imagens de violência marcaram o jogo - (crédito: Jaime Saldarriaga/AFP)

A Conmebol anunciou, na noite desta quinta-feira (7/5), o cancelamento do jogo entre Independiente Medellín-Flamengo na Colômbia após incidentes com torcedores. O jogo estava ocorrendo no Estádio Atanásio Girardot.

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A partida foi paralisada ainda no primeiro tempo. Torcedores do Independiente Medellín arremessavam objetos no gramado e depois utilizaram bombas e sinalizadores. Logo focos de incêndios surgiram na arquibancada.

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  • Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo
    Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo Jaime SALDARRIAGA / AFP
  • Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo
    Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo Jaime SALDARRIAGA / AFP
  • Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo
    Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo Jaime SALDARRIAGA / AFP
  • Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo
    Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo Jaime SALDARRIAGA / AFP
  • Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo
    Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo Jaime SALDARRIAGA / AFP
  • Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo
    Confusão da torcida no jogo entre Independiente Medellín e Flamengo Jaime SALDARRIAGA / AFP
  • Insegurança total em Ind. Medellín x Flamengo: fogo na arquibancadas
    Insegurança total em Ind. Medellín x Flamengo: fogo na arquibancadas Jaime Saldarriaga/AFP

Segundo informações da imprensa local, a torcida do Medellín protesta contra crise vivida no time colombiano. O fim do jogo foi anunciado por telões no estádio.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 07/05/2026 23:05 / atualizado em 07/05/2026 23:19
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