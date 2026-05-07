LBF: Cerrado perde para o líder invicto Sampaio Corrêa no Maranhão

O Cerrado Basquete não conseguiu suportar a exibição de gala do Sampaio Corrêa em São Luís (MA) - (crédito: @LUMENKIDSFOTOGRAFIA/LBF)

O Cerrado Basquete perdeu para o Sampaio Corrêa na noite desta quinta-feira. Em São Luís, no Maranhão, o representante do Distrito Federal na Liga de Basquete Feminino (LBF) não suportou a força do Sampaio Corrêa e foi superado por 20 pontos: 86 x 66. O jogo foi válido pela segunda rodada do segundo turno do campeonato nacional.

A estadunidense Jailin Isabel Cherry foi a cestinha da partida com 23 pontos. Monique Pereira contribuiu com 14. Beatriz Oliveira tentou manter o Cerrado na partida com 18 pontos no Ginásio Costa Rodrigues, mas o desempenho foi insuficiente para a reação.

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"Demoramos para entrar no jogo. O primeiro período praticamente definiu a partida" Ronaldo Pacheco, técnico do Cerrado Basquete, em entrevista ao Correio Braziliense

O Sampaio Corrêa faz uma campanha irretocável na LBF com 12 vitórias em 12 jogos. Em contrapartida, o Cerrado continua sem derrotar os concorrentes diretos da parte superior da tabela. Perdeu para o atual campeão, Sesi Araraquara, para o Unimed Campinas e o Sampaio Corrêa, vice-campeão na temporada anterior e focado no tetra em 2026.

O primeiro quarto foi dominante para o Sampaio, que abriu 29 x 13 com volume ofensivo impressionante. No segundo período, o placar foi para 52 x 31 (parcial de 23 x 18), enquanto o Cerrado melhorava, mas não conseguia frear a velocidade das donas da casa.

O terceiro quarto trouxe mais equilíbrio (71 x 51, parcial de 19 x 20), mas o prejuízo inicial pesou para as visitantes. No quarto final, o Sampaio controlou o ritmo com uma parcial de 15 x 15, fechando o jogo com autoridade e garantindo a vitória.

Em entrevista ao Correio Braziliense depois do jogo, o técnico Ronaldo Pacheco admitiu a superioridade do adversário. "O time do Sampaio é muito forte, com jogadoras de muita qualidade, bem treinado, e entrou na quadra com uma intensidade muito alta, jogando com a torcida empurrando", analisa.

"Nós demoramos a entrar no jogo. Quando entramos, conseguimos equilibrar um pouco elas tinham 16 pontos de vantagem. Fomos tentando mudar a defesa, adequar os movimentos, mas o time do Sampaio teve um aproveitamento muito bom nos arremessos, nas bolas de três pontos e no jogo interno também. Merecida a vitória do Sampaio", elogiou.

No próximo dia 14, o Sampaio Basquete visitará o Sodiê Mesquita, às 19h. O Cerrado enfrenta o ADRM Maringá na véspera, às 20h, no Ginásio do Sesc, em Ceilândia. "Vamos tentar consertar os erros e partir para os próximos jogos. Temos partidas difíceis, confrontos diretos com o Sesi e com o Campinas dentro de casa. Vamos brigar para melhorar o nosso posicionamento para os playoffs", projeta.

*Com informações da LBF