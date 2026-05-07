Mirassol domina LDU e assume ponta do grupo na Libertadores

Com uniforme em homenagem a Pelé, o Mirassol manteve o 100% de aproveitamento em casa na fase de grupos e, de quebra, assumiu a ponta do Grupo G da Libertadores. Nesta quinta (7/5), o Leão Caipira venceu a LDU por 2 x 0, no estádio José Maria de Campos Maia, pela quarta rodada da competição. O zagueiro Lucas Oliveira e o lateral-esquerdo Reinaldo, de pênalti, balançaram as redes no segundo tempo. O domínio da equipe de Rafael Guanaes foi superior, enquanto o time de Tiago Nunes nem passou perto de assustar.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O tento de "Kingnaldo" proporcionou uma cena emocionante. Ele homenageou a mão Maria das Graças da Silva, a Gracinha, que morreu na semana passada. O jogador, aliás, não marcava um gol há mais de cinco meses.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Assim, o Mirassol está na primeira colocação, com nove pontos. Em seguida, o Lanús ocupa a segunda posição, com seis, assim como a própria LDU. Por fim, o Always Ready ocupa a lanterna, com três pontos, mas ainda tem chances de classificação.
Só faltou o gol
Mirassol foi dominante do início ao fim do primeiro tempo. O time comandou as ações ofensivas, buscando a vitória a todo momento. Apesar de ficar maior parte do tempo no campo adversário, a equipe não teve grandes chances claras. Neto Moura, Edson Carioca e Everton Galdino ficaram mais perto de marcar. A falta de um camisa 9 de origem fez diferença. Do outro lado, a LDU não foi bem na parte ofensiva, optando somente nos contra-ataques. A equipe equatoriana teve apenas uma finalização, mas Walter defendeu tranquilamente.
Leão Caipira ruge
A postura dos brasileiros se manteve, mas desta vez a bola estufou a rede. Logo aos dois minutos, em cobrança de escanteio pela direita, o zagueiro Lucas Oliveira apareceu na área e pegou a sobra da bola para abrir o placar. O defensor, aliás, ainda quase marcou o segundo. A situação ainda ficou mais confortável, aos 15 minutos. Reinaldo, em cobrança de pênalti, ampliou a vantagem e encerrou jejum de mais de cinco meses sem balançar as redes. O lateral-esquerdo perdeu a mãe Mária das Graças Silva nos últimos dias e fez homenagem para ela ao comemorar o tento.
Depois disso, o Leão Caipira optou por segurar o resultado, mas na parada para hidratação o técnico Rafael Guanaes pediu aos jogadores para "não sentar no placar". E os atletas aceitaram o recado. Pouco depois, Galeano fez Valle trabalhar. A LDU, que encontrou dificuldades, teve a melhor oportunidade perto dos 40 minutos com Tobar.
MIRASSOL 2×0 LDU
Libertadores 4ª rodada (Fase de Grupos)
Data: 7 de maio de 2026 (quinta-feira)
Local: Estádio José Campos Maia, Mirassol (SP)
Público/Renda: 6.029 torcedores / R$ 156,3 mil
Gols: Lucas Oliveira, 2’/2°T (1-0); Reinaldo, 15’/2°T (2-0);
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson (Eduardo, 37’/2°T) e Everton Galdino (André Luís, 27’/2°T); Shaylon (Yuri Lara, 37’/2°T), Carlos Eduardo (Galeano, 27’/2°T) e Edson Carioca (Rodrigues, 44’/2°T). Técnico: Rafael Guanaes.
LDU: Gonzalo Valle; Allala, Segovia e Quiñonez; Quintero (Adé, 25’/2°T), Villamil (Tobar, 25’/2°T), Pretell e Quinonez; Cornejo (Redes, 40’/2°T), Medina (Minda, 40’/2°T) e Deyverson (Estrada, 25’/2°T). Técnico: Tiago Nunes.
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Erzion Niero (VEN)
VAR: Reyes Soto (VEN)
Cartão Amarelo: Allala, Yerlin Quiñónez, Segovia (LDU)
Saiba Mais
- Esportes Platense e Peñarol empatam na Argentina e classificam o Corinthians
- Esportes São Paulo segura pressão do OHiggins e mantém liderança do grupo na Sul-Americana
- Esportes Valverde sofre traumatismo craniano após briga com Tchouaméni
- Esportes Samir Xaud despista sobre Neymar e reafirma confiança em Ancelotti: "Deixa na mão dele"
- Esportes Brahma reforça movimento e convoca o Brasil a resgatar a confiança no Hexa
- Esportes COI devolve hino e bandeira aos bielorrussos, mas não aos russos