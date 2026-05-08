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LIBERTADORES

Jornais internacionais repercutem confusão em jogo do Flamengo

Veículos internacionais destacam episódios de caos no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, durante jogo da Libertadores

Torcida do Medellín faz protesto no Atanasio Girardot em partida contra o Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução)
Torcida do Medellín faz protesto no Atanasio Girardot em partida contra o Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução)

A partida entre Independiente Medellín e Flamengo, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, sofreu cancelamento por parte da Conmebol devido a uma noite em que preponderou o caos no Estádio Atanasio Girardot. O confronto sofreu interrupção após protestos intensos da torcida local, que lançou fogos, bombas e até tentou invadir o gramado.

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Segundo o jornal espanhol "Diario As", a ação dos ultras do Medellín não foi espontânea, mas resultado de planejamento. O objetivo seria provocar punições ao clube, em meio ao descontentamento com os maus resultados e com a postura do acionista majoritário, Raúl Giraldo.

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"Antes da partida, já se conheciam as intenções dos ultras do DIM; eles arquitetaram todo tipo de plano para que a Conmebol punisse severamente o clube. O próprio Giraldo tentou amenizar a polêmica que havia gerado na partida contra o Águilas Doradas, quando confrontou a torcida após a derrota por 2 a 1", cita trecho de reportagem do veículo de Madri.

 

Clima de hostilidade em Medellín x Flamengo

O argentino "Olé" também destacou a rejeição da torcida ao dirigente, lembrando o episódio recente em que ele apareceu aparentemente sob embriaguez. Também mencionou que Giraldo provocou os próprios torcedores após a eliminação precoce na liga colombiana.

"Havia fogo atrás de um dos gols, torcedores entraram em campo e lançaram sinalizadores. Os torcedores demonstraram muito chateação com os resultados recentes do time no torneio local, do qual foi eliminado. Além disso, eles questionam muito as lideranças. O maior acionista do clube, Raúl Giraldo, após a partida contra o Águilas Doradas, entrou em campo e mostrou cédulas aos torcedores, rindo", destaca trecho de reportagem do jornal.

Por fim, o colombiano "El Colombiano" lamentou que o futebol sucumbiu novamente à violência das arquibancadas. Assim, descreveu como o clima já era hostil antes do apito inicial e como explosões e fumaça tomaram conta do estádio logo nos primeiros minutos:

"Em questão de minutos, a arquibancada norte se transformou no epicentro do caos. Os torcedores começaram a descer para os setores inferiores, continuando a lançar fogos de artifício e a acender sinalizadores. Alguns, com capuzes, alimentavam o caos em meio às colunas de fumaça que já cobriam setores inteiros do estádio. A polícia teve que reforçar sua presença ao redor do campo para evitar uma invasão que parecia iminente".

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 08/05/2026 07:16
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