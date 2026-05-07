Onde Ronaldinho vai aparecer? Globo detalha plano para o Bruxo na Copa

As primeiras chamadas oficiais de "Rolê do Bruxo" deixam claro que Ronaldinho Gaúcho vai aparecer onde menos se espera durante a Copa do Mundo. Quadro especial do embaixador da emissora durante o Mundial de 2026, o astro surgirá ao longo da programação em vídeos curtos com foco em bastidores, cultura local e experiências nos arredores dos estádios.

O projeto aposta justamente em uma característica associada ao próprio ex-jogador desde a aposentadoria: os ‘rolês’ aleatórios. Com isso, a proposta prevê entradas descontraídas em treinos de seleções, arredores das arenas e partidas do Brasil. Isso além de visitas a parques, pontos turísticos, eventos e experiências gastronômicas nas cidades-sede.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Globo também indicou que o quadro trabalhará com o fator surpresa até dentro da própria programação da emissora e nas redes sociais. Segundo o comunicado, o Bruxo deve surgir em aparições pouco previsíveis, repetindo movimentos que ficaram marcantes em eventos recentes do ex-atleta.

[…] Embaixador da Globo no principal torneio do planeta, Ronaldinho vai comandar o Rolê do Bruxo, quadro com vídeos curtos distribuídos ao longo da programação do canal. O jogador, que ao encerrar a carreira ficou conhecido por suas aparições inesperadas em eventos ao redor do mundo, promete repetir a dose. Sempre com narrativa leve, espontânea e conectada ao clima do evento", anunciou a Globo.

O craque também comentou sobre a experiência: Faltava um rolê aleatório na Copa do Mundo como torcedor, sem estar jogando. Então, com certeza, desta vez o rolê vai ser bem diferente, afirmou.

Nova chamada





Rolês aleatórios de Ronaldinho Gaúcho

A emissora informou ainda que o ex-jogador circulará por diferentes regiões das cidades-sede para explorar manifestações culturais ligadas ao torneio. O conteúdo também terá registros descontraídos do antigo camisa 10 em atividades fora do futebol e em "horários surpresa".

"O craque também promete surgir de forma surpreendente, tanto nos Estados Unidos quanto na programação e nas redes sociais da TV Globo. Tudo em aparições pouco previsíveis, como já fez ao se transformar em uma das estátuas no encerramento de Três Graças", comunicou.

Além das entradas espalhadas pela programação, o Rolê do Bruxo contará com comentários rápidos sobre os principais jogos da rodada.