João Fonseca estreia no Masters 1000 de Roma neste sábado (9/5)

Brasileiro enfrenta o sérvio Hamad Medjedovic na manhã deste sábado (9); vitória no saibro italiano é crucial para garantir status de cabeça de chave no Grand Slam francês. - (crédito: Divulgação: Master 1000 de Monte Carlo)

João Fonseca (29º) estreia no Masters 1000 de Roma, neste sábado (9/5), diante do sérvio Hamad Medjedovic (67º). Cabeça de chave, o brasileiro avançou diretamente à segunda rodada e entra na Supertennis Arena por volta das 11h30. Este será o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional, com transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

“Estamos de volta a algo semelhante ao que costumo jogar, uma quadra de saibro mais lenta, onde se consegue gerar mais velocidade e a bola não fica fora de controle. Sinto-me bastante confiante com o meu jogo e nos treinos; estou ansioso pela minha estreia”, afirmou.

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Para avançar à segunda rodada, Medjedovic superou o francês Valentin Royer (71º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. O triunfo marcou a estreia do jovem de 22 anos em torneios Masters 1000 na temporada. O sérvio vive um momento sólido no circuito, somando às semifinais no ATP 500 de Barcelona e o título do Challenger de Nápoles.

Apesar da queda na terceira rodada do Masters 1000 de Madri diante do espanhol Rafael Jodar (34º), João vem bem. Ele alcançou as quartas de final em Monte Carlo e repetiu o desempenho no ATP 500 de Munique, no qual foi superado pelo campeão, o norte-americano Ben Shelton (6º). Contudo, segue sem títulos.

No Australian Open, único Grand Slam da temporada até o momento, o brasileiro se despediu precocemente na primeira rodada. No entanto, a regularidade nos torneios Masters 1000 impressiona. Fonseca alcançou as oitavas em Indian Wells, a segunda fase em Miami, às quartas em Monte Carlo e a terceira rodada em Madri.

“Há coisas que posso e devo melhorar, principalmente mentalmente, mas também tecnicamente. Joguei algumas partidas muito boas, não posso reclamar; boas lutas, boas experiências e, acima de tudo, sinto que estou aprendendo muito, o que é realmente importante. Saber o que você pode e deve melhorar é vital, e sinto que sei disso”, disse João Fonseca.

Como foi eliminado logo na estreia em Roma no ano passado, o brasileiro não tem pontos a defender. O cenário facilita a ascensão do brasileiro no ranking. Uma boa campanha no saibro italiano pode garantir a ele a condição de cabeça de chave em Roland Garros, Grand Slam com início em 18 de maio.



*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

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