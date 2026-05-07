Fora de casa, Red Bull Bragantino goleia o Blooming por 6 x 0

Com grande atuação, o Bragantino fez a melhor partida na Sul-Americana e, mesmo fora de casa, goleou os bolivianos do Blooming por incríveis 6 x 0. O jogo desta quinta-feira (7/5) foi válido pela 4ª rodada do Grupo H, no Estádio Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra.
Ainda na etapa inicial, o Braga abriu três gols de vantagem, com Rodriguinho, Gustavinho e Sasha. Mas a equipe ainda teve um gol anulado, além de outras três chances claras diante de um rival muito frágil. Na etapa final, mais gols: Gustavo Marques, Fernando e, mais uma vez, Rodriguinho.
O curioso foi que o Blooming teve mais posse (53%), mas quase tudo para o lado. O Bragantino, por sua vez, teve muito mais passes (440 x 279) e finalizações (26 x 5). Ou seja: massacrou.
Com esta vitória, o Bragantino chegou aos seis pontos. Assim, segue na briga com River Plate (10 pontos) e Carabobo (6) pelos primeiros lugares do grupo. O Blooming permanece com apenas um e na lanterna. Na próxima rodada, o River Plate recebe o Bragantino em 20/5, enquanto o Blooming enfrenta o Carabobo em 21/5.
Pelo regulamento da Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada um dos oito grupos avança diretamente às oitavas de final. O segundo colocado disputa um mata-mata para tentar seguir na competição. Os dois últimos são eliminados.
O Bragantino começou com tudo, aproveitando que o Blooming estava muito mal posicionado em campo e dando espaços. Aos cinco minutos, Sasha jogou pela direita e tocou para Eric Ramires, que encontrou Rodriguinho bem colocado na área. O atacante tirou do marcador e chutou para fazer 1 x 0.
Aos dez minutos, saiu mais um gol. Marcelinho foi ao fundo e cruzou rasteiro para a pequena área. Gustavinho, que chegava em velocidade, completou para o fundo da rede. E o passeio continuou, com o Bragantino perdendo mais duas chances claras antes dos 15 minutos. Sasha e Lucas Barbosa apareceram livres e ambos chutaram para fora, raspando o gol de Uraezãna.
Aos 30 minutos, Marcelinho fez mais um gol, mas que não valeu por uma situação inusitada. No lance, Gustavinho sofreu falta de Valverde na entrada da área e a bola sobrou para Sasha, que cruzou para o gol de Marcelinho. Porém, o juiz marcou a falta em Gustavinho no início da jogada. Após revisão do VAR, que demorou seis minutos, foi identificado que Vaalverde era o último homem da linha, além do goleiro, e Gustavinho seguiria em direção ao gol. Com isso, o defensor recebeu cartão vermelho.
A moleza era tão grande que, aos 44 minutos, Fernando saiu da marcação de dois jogadores e, em velocidade, avançou pela esquerda, cruzando para a conclusão certeira de Sasha. O Bragantino fazia 3 x 0 e calava a torcida que compareceu para prestigiar o time de Santa Cruz de la Sierra.
Com três mudanças, o massacre continuou. Aos quatro minutos, após escanteio cobrado por Marcelinho, Gustavo Marques subiu na primeira trave e ampliou para 4 x 0. Antes dos 15 minutos, o time paulista marcou mais dois gols. Aos 13, Fernando acertou um chute de fora da área pela esquerda.
Dois minutos depois, Rodriguinho fez mais um em uma bomba de fora da área. O Bragantino não diminuiu o ritmo. Foram mais quatro chances claras para ampliar, enquanto o Blooming não conseguia assustar o goleiro Cleiton. Enfim, uma goleada para mostrar que o Bragantino parece ter encontrado o turno.
Ficha técnica
BLOOMING (BOL) 0X6 RB BRAGANTINO
Copa Sul-Americana 4ª rodada (Fase de Grupos)
Data: 7/5/2026
Local: Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz de la Sierra (BOL)
Gols: Rodriguinho, 5’/1ºT (0-1); Gustavinho,11’/2ºT(0-2); Sasha,45’/1ºT (0-3); Gustavo Marques, 4’/2ºT (0-4); Fernando,13’/2ºT (0-5); Rodriguinho, 15’/2ºT (0-6)
BLOOMING: Uraezaña; Valverde, Vila e Enoumba; Mendoza (Carrasco, 30’/2ºT), Bejarano (Cabral, Intervalo), Moisés Villarroel, Hinojoza e Miguel Villarroel (Centella, Intervalo); Vásquez (Mercado, Intervalo) e Garcés. Técnico: M. Gutierrez
RB BRAGANTINO: Cleiton; Pedro Henrique, Breno, Gustavo Marques (Palacios,27’/2ºT) e Cauê (Filipinho, 27’/2ºT); Eric Ramires, Gustavinho, Marcelinho (Vinicinho,27’/2ºT) e Rodriguinho; Eduardo Sasha (Isidro Pitta, 27’/2ºT) e Fernando (Mosquera, 38’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
Árbitro: Augusto Menendez (PER)
Assistentes: Stephen Atochie (PER) e Leonar Soto (PER)
VAR: Michael Espinoza (PER)
Cartões amarelos: Villarrroel e Cabral(BLO); Marcelinho(RBB)
Cartões vermelhos: Valverde (BLO, 36’/2ºT)
