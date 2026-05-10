Apesar de derrota do Brentford, Igor Thiago mostra otimismo por vaga na Copa

Um dos jogadores cotados para estar na lista final de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, Igor Thiago falou após a derrota do Brentford por 3 a 0 para o Manchester City na Premier League. O atacante demonstrou otimismo ao responder sobre uma possível presença entre os 26 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti.

"Vamos ver. Espero poder disputar minha primeira Copa do Mundo e representar meu país. Fico nervoso, mas espero fazer um belo trabalho pelo Brentford até o final da temporada e pegar essa convocação".

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Igor Thiago, de 24 anos, é o vice-artilheiro da Premier League com 22 gols, atrás de Haaland, do Manchester City. Ele foi chamado para os dois últimos amistosos do Brasil contra as seleções da França e Croácia, marcando de pênalti, inclusive, contra os croatas.

A convocação para a Copa do Mundo ocorerá no próximo dia 18 de maio, às 17h (de Brasília), no Rio de Janeiro.