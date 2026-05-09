Série D: Ceilândia perde para o Operário no Abadião e torcida protesta

O Operário de Várzea Grande deixou o Ceilândia em apuros na maior parte do jogo correndo atrás do adversário na tentativa de anulá-lo - (crédito: @parizfotos / Ceilandia EC)

O Ceilândia perdeu para o Operário na tarde deste sábado (9) no Abadião pelo placar de 1 x 0 em jogo válido pela sexta rodada da Série D. O gol foi marcado por Gabriel Mineiro aos 39 minutos do primeiro tempo. O jogo foi marcado por forte cobrança da torcida do Gato Preto após o apito final. A equipe segue sem conseguir engrenar boas sequências na competição e tem a vantagem diminuída em relação aos times fora da zona de classificação.

Mesmo assim, a equipe da casa permanece na terceira posição com sete pontos, por causa da derrota do Mixto sobre o Capital. Inclusive, o próximo desafio da equipe será contra o mesmo time que os ajudou nessa rodada, pelo segundo clássico candango na competição. A partida será no sábado (16) no Estádio JK, às 19h pela sétima rodada da Série D.

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Já o Operário, respira no campeonato. A equipe chega a sua primeira vitória no campeonato e escala na tabela. Os mato-grossenses seguem na lanterna, mas agora possuem quatro pontos e apenas dois os separam do Mixto, primeira equipe no G-4. A próxima partida deles será conta o União Rondonópolis, outra equipe que está fora da zona de classificação. A partida será no sábado (16) no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande, às 17h.

O primeiro tempo começou estudado entre as equipes. O Ceilândia precisava da vitória para seguir embalado após o triunfo na última partida contra o mesmo Operário. Já os mato-grossense, amargavam a última posição do grupo e dependiam dos três pontos para respirarem no grupo.

As primeiras chances de perigo foram a favor do Operário. A bola sobrou com Gabriel Mineiro pela direita no campo de ataque. O camisa 7 serviu o centroavante Willian Anicete já dentro da área. Ele recebeu com liberdade e finalizou cruzado, mas Edmar Sucuri estava bem posicionado e fez a defesa.

O Operário seguiu na busca do gol inaugural. Os visitantes eram melhores no jogo e possuíam mais a posse de bola no ataque. Em mais uma oportunidade, a bola foi cruzada na área após cobrança de falta pela direita. A sobra ficou com Jeanderson depois de ser mau afastada pela defesa do Ceilândia. O lateral mato-grossense conseguiu a finalização forte de primeira, porém Edmar Sucuri novamente fez uma defesa importante para manter o zero no placar.

O Ceilândia não conseguia sair no ataque e via o Operário chegar com perigo. Edmar Sucuri continuava salvando o Gato Preto dm chances criadas pelos visitantes. Porém, aos 39 minutos, a rede balançou a favor dos mato-grossenses em bela jogada coletiva.

Sidnei foi quem começou a jogada recuperando a bola no meio campo. O meia acionou William Anicete na entrada da área. Ele devolveu para o camisa 8 em condições de finalizar, mas Gabriel Mineiro recebeu livre na segunda trave. O atacante teve o dever de apenas empurrar para o fundo do gol vazio e abrir o marcador para o Operário. Os visitantes eram melhores no jogo e inauguraram o placar no final da primeira etapa.

A primeira etapa chegava ao seu final e o Ceilândia continuava sem exigir esforços da defesa do Operário. Por outro lado, os visitantes tomavam conta das ações, e mesmo com a vitória parcial, quase chegou ao segundo gol com Jeanderson de falta. A arbitragem assinalou mais quatro minutos de acréscimos e finalizou o primeiro tempo com vitória parcial do time mato-grossense e com muita cobrança vindo das arquibancadas.

Segunda tempo

A etapa final começou e o Ceilândia mudou sua postura. A equipe candanga manteve mais a posse no ataque, enquanto o Operário recuou as linhas e valorizava a vitória.

Mesmo precisando recuperar o placar, o Ceilândia não demonstrava boa efetividade ofensiva. A equipe não conseguiu chegar com perigo e errava muito no ataque. A defesa do Operário fazia era competente e mimava as chances criadas pelo Gato Preto.

Adelson de Almeida colocou mais dois centroavantes visando reverter o placar negativo. Mas, mesmo com as entradas de Davi Araújo e Fábio Guilherme no ataque, o Ceilândia seguia sem conseguir chegar com perigo ao gol defendido por Guilherme Prezzi.

A primeira oportunidade clara de gol saiu após aos 30 minutos da etapa final, com Henrique Vigia finalizando de fora da área, mas passou a esquerda da meta do Operário.

Já na parte final da partida, o Ceilândia teve mais uma chance de empatar a partida, mas não contava com um milagre cometido pelo arqueiro mato-grossense. Bola enfiada para Ian Carlos pela direita. O ponta cruzou na boca do gol, ela foi desviada e sobrou com Davi Araújo. O atacante tinha perdido a passada, mas se recuperou dando uma bicicleta dentro da pequena área, porém Guilherme Prezzi teve muito reflexo e se jogou para fazer uma bela defesa para manter o placar favorável ao Operário.

A arbitragem assinalou mais 7 minutos de acréscimos. O Ceilândia seguiu no ataque em busca do gol salvador, assim como foi no último confronto entre as equipes. Porém, o tempo passou e o Operário conseguiu se salvar com grande competência defensiva. O juíz finalizou a partida em 1x0 para os visitantes, com muitas vaias para Adelson de Almeida após o apito final.

Ficha técnica

Ceilândia-DF 0 x 1 Operário MT

Brasileirão Série D - sexta rodada





0 Ceilândia

Edmar Sucuri, Sávio, Franklin Joseph, Henrique Alagoano, Fabinho, Henrique Rodrigues (Davi Araújo), Sandy, Cabralzinho (Ian Carlos), Patrickão (Henrique Vigia) e Marquinhos (Fábio Guilherme)

Técnico: Adelson de Almeida





1 Operário-MT

Guilherme Prezzi, Matheus Castanha (Jefferson), Roque Júnior, Alex Moreira, Kaio César (Gabriel), Jeanderson, Gabriel Mineiro (Yago Ramon), Sidnei (Italo), Willian Anicete, Jadson (Kaká) e Matheus Carioca

Gol: Gabriel Mineiro (39’ 1º T)

Árbitro: Angleison Marcos Vieira (RO)

Local: Abadião, Ceilândia (DF)

Público e renda: não divulgados