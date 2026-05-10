"Coração de mãe sonha": Cíntia fala sobre expectativa de ver Endrick na Copa

A oito dias da divulgação da lista final dos 26 jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o barulho das arquibancadas dá lugar ao silêncio das orações em uma casa onde o futebol nunca foi apenas um jogo, mas uma promessa. Cíntia Ramos, a mulher que viu o "menino prodígio" de Valparaíso (GO) trocar os campos de terra batida do Entorno pelos holofotes do Santiago Bernabéu e, mais recentemente, pela afirmação técnica no Lyon, vive agora a maior expectativa.

Neste Dia das Mães, o presente mais aguardado não vem em caixa ou laço, mas na voz de Carlo Ancelotti no próximo dia 18, às 17h. Com a serenidade de quem atravessou as maiores dificuldades financeiras agarrada à Bíblia e à disciplina, a mãe de Endrick — e agora avó à espera do quarto neto — fala ao Correio sobre o que os scoutings não aferem: a força do propósito.

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Nesta entrevista exclusiva, ela abre o baú de memórias de uma cena marcante na Granja Comary, detalha a maturidade do filho na França e revela por que, independentemente da convocação, o destino da joia brasileira foi selado por uma fé que não conhece limites.

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Coração de mãe não se engana. O Endrick vai ser convocado para a Copa do Mundo no próximo dia 18 pelo técnico Carlo Ancelotti?

O coração de mãe sonha, torce, imagina… É um desejo muito especial para nós. Ver um filho chegar tão perto é motivo de orgulho e gratidão. Mas acima dos nossos planos, eu acredito profundamente nos planos de Deus. Às vezes, nós enxergamos apenas o momento. Deus enxerga o caminho inteiro. Se acontecer agora, vamos celebrar com muita alegria. E se ainda não for o momento, Deus estará preparando algo perfeito no tempo certo. Lembrar daquele pequeno menino sonhador da cidade Valparaíso (GO) me faz acreditar que todo sonho pode ser possível.

A sua fé move o sonho?

Tudo sempre aconteceu de forma muito precoce. Eu lembro dele ainda criança, brincando, disputando partidas entre amigos… e como aquilo mexia com ele. Quando fazia um gol, quando conseguia uma jogada bonita, iluminava os olhos dele. Claro que imaginar um menino de 19 anos podendo disputar uma Copa é algo gigante.

O presente do Dias das Mães chega no dia 18?

Eu já me considero uma mãe muito presenteada por Deus. Tenho três filhos maravilhosos e meus netos, que meus maiores presentes. Viver a expectativa de uma convocação emociona muito. Seria um presente muito especial.

Qual é a maior lembrança com o Endrick?

Ver o Endrick treinando na Granja Comary e, ao mesmo tempo, o Noah olhando pra ele com os olhos brilhando. Em um determinado momento, ele correu e deu um abraço muito forte no irmão. Aquilo me emocionou profundamente como mãe. Desde então, o Noah olha para o irmão com a certeza de que ele é o melhor jogador do mundo.

A senhora é mãe coruja?

Sempre fui muito presente. Hoje, o Endrick já tem a vida dele, as responsabilidades, mas sempre pode contar comigo.

Endrick disse na infância que disputaria Copa?

Falava sobre vestir a Amarelinha. Era um sonho muito genuíno dele. E claro que, como mãe, eu fico entusiasmada.

A transferência por empréstimo do Real Madrid para o Lyon foi fundamental para ele entrar na disputa?

Eu fiquei muito feliz, principalmente, vendo Endrick focado, disciplinado, treinando e aproveitando essa oportunidade. Eu não esperava menos dele.

Qual foi a maior dificuldade em família?

Teve momentos de pensar em desistir, dificuldades financeiras, viagens para peneiras e treinos com muita limitação. Mas, em casa, sempre ensinamos que é permitido sonhar, desde que exista esforço, disciplina e perseverança.

Em breve a senhora será vó do primeiro filho do Endrick e da Gabriely. Podemos rever na Copa aquela comemoração do Bebeto embalando bebê?

Meu coração transborda de alegria com a chegada do meu quarto neto. Seria lindo e emocionante.

O DF e o Entorno podem ter dois jogadores na Copa: Endrick e Igor Thiago. Qual mensagem a senhora manda para a dona Maria Diva, mãe do Igor Thiago?

Eu diria para ela ter muito orgulho da missão como mãe. Formar um filho, educar, apoiar e ser alicerce é um propósito muito bonito. Assim como eu, ela vive esse amor, essa entrega e essa torcida diária pelos sonhos do filho.

Por que Endrick e Igor Thiago merecem?

Pela dedicação, esforço diário e comprometimento com a carreira. Fico feliz de ver jovens tão focados, determinados e lutando pelos sonhos com humildade e perseverança.

Qual é a mensagem às mamães?

Permitam seus filhos sonharem. E sonhem junto, sem moderação. Quando chegar o tempo de olhar para trás vocês não se arrependerão. Entendendo que sonho também precisa de dedicação, disciplina, esforço e perseverança. Vão existir momentos difíceis, momentos de vale, de dúvida e de cansaço. Mas quando existe fé, entrega e persistência, o sonho pode, sim, ser alcançado.

E para o Carlo Ancelotti?

Minha mensagem é de muito respeito pela liderança e pela trajetória dele. Ele fará o melhor pela seleção com muita responsabilidade, dedicação e experiência. Mas a trajetória é árdua mas o que não se pode é parar. Como mãe, eu torço para ver meu filho nessa convocação. Mas também acredito que Deus está no controle de tudo e que o melhor sempre acontece no tempo certo.

Confira a mensagem deixada por Cíntia Ramos neste Dia das Mães:



