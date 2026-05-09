Brasileirão: Internacional marca no último lance e empata com Coritiba

Sob forte chuva e frio, Coritiba e Internacional empataram por 2 a 2, neste sábado (9), no Couto Pereira, pela 15ª rodada do Brasileirão. Em um jogo de muitos erros, o Coxa ficou duas vezes na frente do placar, mas cedeu o empate nos acréscimos. Lavega e Rodrigo Moledo, com a lei do ex, marcaram para o time paranaense, enquanto Borré e Félix Torres fizeram para os gaúchos.
Com o resultado, o Coritiba chegou a 20 pontos e ocupa o oitavo lugar, enquanto o Internacional soma 18 na 14ª colocação. O Coxa volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Já o Colorado recebe o Athletic, terça (12), no mesmo horário, no Beira-Rio, pela mesma competição.
Coritiba é letal e sai na frente do placar no Couto Pereira
Em um primeiro tempo de muitos erros, o Coritiba lidou melhor com as adversidades e saiu na frente do placar. Sob a forte chuva que caiu em Curitiba, os times tiveram dificuldades com o gramado pesado do Couto Pereira. Contudo, em uma escapada aos 28 minutos, Lavega recebeu belo lançamento de Josué e chutou cruzado para vencer o goleiro Rochet.
Durante o primeiro tempo, o Internacional teve mais controle da posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em chances claras. O goleiro Pedro Rangel, aliás, sequer fez uma defesa difícil no primeiro tempo. Por outro lado, o Coritiba tentou explorar os contragolpes com Josué, Ronier e Lavega, e levou mais perigo, mesmo com poucas ações ofensivas.
O Internacional mudou a postura no segundo tempo. Mais agressivo, o Colorado conseguiu criar chances de perigo e quase empatou aos 13 minutos, quando Félix Torres deu trabalho para o goleiro Pedro Rangel. Dessa forma, foram 20 minutos de pressão da equipe gaúcha, que conseguiu chegar com perigo em outras subidas com Carbonero e Vitinho. Mas faltava alguém para concluir.
Em meio a pressão do Internacional, o Coritiba reforçou a defesa com a entrada de Rodrigo Moledo e abriu mão do atacante Lavega. O Internacional, por outro lado, intensificou a pressão com a entrada de Borré. E a dificuldade para finalizar as jogadas chegaram ao fim. Afinal, o atacante colombiano aproveitou uma sobra na área, driblou Pedro Rangel e empatou o jogo.
Após o empate, o jogo ficou morno. Ambas equipes passaram por diversas mudanças, o que gerou uma queda do ritmo. Na reta final, a partida voltou a ficar animada. Afinal, o Coritiba voltou a ficar na frente do placar com gol de Rodrigo Moledo, de cabeça. Nos acréscimos, o Internacional conseguiu empatar no apagar das luzes com Félix Torres, que aproveitou rebote do chute de Vitinho.
CORITIBA 2 X 2 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro – 15ª rodada
Data: 09/05/2026
Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonathan (Fernando Sobral, 34’/2ºT); Sebastián Gómez, Vini Paulista (Wallisson, 18’/2ºT) e Josué (Gustavo, 29’/2ºT); Lucas Ronier, Lavega (Rodrigo Moledo, 18’/2ºT) e Pedro Rocha (Renato Marques, 34’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Borré, 15’/2ºT); Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia, 35’/2ºT), Bernabei e Allex (Vitinho, 0’/2ºT); Carbonero (Alan Patrick, 35’/2ºT) e Alerrandro (Bruno Tabata, 35’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzollano
Gols: Lavega, 28’/1ºT (1-0); Borré, 23’/2ºT (1-1); Rodrigo Moledo, 38’/2ºT (2-1); Félix Torres, 50’/2ºT (2-2)
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões amarelos: Lucas Ronier (CFC); Rochet, Félix Torres, Victor Gabriel (INT)
