Atlético de Madrid encaminha acordo por João Gomes, destaque do Wolverhampton

João Gomes em ação pelo Wolverhampton diante do Aston Villa - (crédito: Foto: Michael Regan/Getty Images)

O Atlético de Madrid avançou nas tratativas para contratar João Gomes, volante do Wolverhampton clube já rebaixado na Premier League , e já discute os últimos detalhes da negociação de acordo com informações iniciais da rádio inglesa TalkSport,

Tanto o clube espanhol quanto o jogador brasileiro têm um acordo encaminhado para um vínculo de cinco anos. A conclusão do negócio deve ocorrer em torno de 45 milhões de euros, valor próximo a R$ 260 milhões. A informação sobre valores é do "Uol".

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A possível transferência ocorre em meio ao processo de reformulação do Wolves, que disputará a Championship (Segunda Divisão da Inglaterra) e precisa equilibrar as finanças. Internamente, a diretoria já trabalha com a perspectiva de perder peças importantes na próxima janela de transferências.

João Gomes, contratado junto ao Flamengo em 2023, rapidamente se tornou um dos pilares da equipe inglesa e despertou o interesse de clubes da elite europeia. A tendência é a de que o acerto com o Atlético seja oficializado nos próximos dias.