Série D: Golaço de Rodriguinho dá vitória e vice-liderança ao Capital

O Capital comemorou o gol da vitória no primeiro tempo e foi só no Estádio JK na tarde deste sábado pela Série D - (crédito: Divulgação / Capital SAF)

O Capital segue em ascensão na Série D do Campeonato Brasileiro. Em um contraste com o a eliminação na fase de grupos da Copa Centro-Oeste, o time candango chegou a três jogos consecutivos sem derrota no Grupo A4 da quarta divisão ao derrotar o Mixto-MT por 1 x 0 no Estádio Juscelino Kubitschek, no Paranoá, na abertura do segundo turno do torneio.

O gol da vitória do Capital saiu aos 21 minutos do primeiro tempo em um belíssimo chute de fora da área de Rodriguinho. A finalização não deu chance ao goleiro adversário e garantiu mais três pontos ao tricolor candango. São 13 pontos contra 14 do líder Goiatuba. A equipe de Luizinho Vieira está na briga pelo primeiro lugar da chave e terá pela frente o Ceilândia no próximo fim de semana, novamente em casa, no confronto direto pela posição.

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Rodriguinho falou sobre o lance decisivo da partida. "Gol importante, o gol da nossa vitória. Foi uma partida muito difícil. A equipe deles exigiu bastante da gente no primeiro tempo. Na etapa final eles se jogaram, isso aconteceria, mas o importenta foi a nossa entrega. Compensamos a derrota da rodada passada", ponderou o protagonista da vitória em entrevista ao canal da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF).

O artilheiro da tarde projetou o confronto com o Ceilândia na próxima semana. "Mais um jogo difícil, um clássico local, sabemos da dificuldade contra eles, ainda mais na Série D. A competição é curta e precisamos pontuar", advertiu Rodriguinho.

