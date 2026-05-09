Série D: Gama derrota Luverdense por 2 x 1 e dispara no Grupo A3

O Gama comemora o triunfo em Lucas do Rio Verde contra o Luverdense três dias depois da eliminação na Copa Centro-Oeste - (crédito: @asvfotoesportiva)

Não há tempo para lamentações. Três dias depois da eliminação na semifinal da Copa Centro-Oeste e do fim da invencibilidade de 24 jogos no ano, o Gama ergueu a cabeça com autoridade na abertura do segundo turno da Série D do Campeonato Brasileiro.

Ontem, o time candango derrotou o Luverdense por 2 x 1 no Estádio Municipal Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Wilian Júnior abriu o placar para o alviverde do Distrito Federal. Pedro Bertoluzo igualou o marcador nos acréscimos da etapa inicial, mas Lúcio Fernandes decretou o triunfo dos bicampeões da capital.

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Com o resultado, o Gama tem 16 pontos em seis jogos na liderança: cinco vitória e um empate. A distância para o vice-líder, Aparecidense, que derrotou o Brasiliense por 2 x 1 neste sábado, em Goiânia, é de seis pontos. Fora da zona de classificação, o quinto colocado Jacaré é o próximo adversário aliverde no clássico de sábado, às 19h30, no Bezerrão.

O Gama abriu o placar aos 12 minutos. Willian Júnior recebeu a bola na entrada da área do Luverdense e finalizou com excelência, sem dar chance ao goleiro João Guilherme. A segurança defensiva do time de Luis Carlos Souza se manteve até Pedro Bertoluzzo igualar o placar e jogar um balde de água fria no Gama rumo ao vestiário.

Apesar do incômodo gol de empate, o time alviverde manteve a paciência até retomar as rédeas da partida com uma finalização de cabeça letal de Lúcio para selar o placar. A cinco minutos do fim, o zagueiro Wellington recebeu cartão vermelho por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola e deixou o Gama com 10 aos 41. Em uma força-tarefa, o time segurou o resultado até o apito final.

"Só tenho que agradeceu a Deus por ter feito o gol, por sair com essa vitória fora de casa em um jogo muito difícil. Ficamos com um jogador a menos no fim, mas a gente batalhou, a gente lutou e saímos com três pontos muito importantes para a sequência do nosso campeonato. A gente vinha muito focado. Ficamos chateados com a eliminação e a quebra da nossa sequência de vitórias e queríamos muito ganhar esses pontos fora de casa para continuar esse sonho de subir para a Série C", disse Willian Júnior à assessoria do Gama.

Lúcio também comentou o papel decisivo na partida em Lucas do do Rio Verde. "Estou feliz pelo gol. Mais importante é a resposta que a gente tinha que dar depois da derrota para o Rio Branco-ES. Ajudei o Gama com mais um gol e por mais três pontos também", afirmou.

