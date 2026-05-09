Brasileirão: Fluminense marca no final e evita derrota para o Vitória

Mais uma vez, o Fluminense conseguiu evitar uma derrota nos minutos finais de jogo. Na noite deste sábado (09), o Tricolor ficou no empate em 2 a 2 contra o Vitória. Os donos da casa saíram na frente com John Kennedy, na primeira etapa. Porém, no segundo tempo Renato Kayzer e Renê viraram, em menos de quatro minutos. Entretanto, Serna apareceu nos acréscimos para deixar tudo igual.
Com o resultado, o Fluminense ainda se mantém na terceira colocação, com 27 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo São Paulo no desfecho da rodada. Já o Rubro-Negro permaneceu na nona colocação, com 19 pontos.
O próximo compromisso tricolor será pela Copa do Brasil, na próxima terça (12), contra o Operário de Ponta Grossa, pela Copa do Brasil, no Maracanã. No jogo de ida, empate sem gols. Já o Leão recebe o Flamengo, na quinta (14), no Barradão, após ter perdido na ida por 2 a 1.
Fluminense sai na frente
A partida começou com o Vitória bem ajustado taticamente, conseguindo ficar com a bola, mas sem criar tantas chances. A primeira oportunidade do jogo foi do Fluminense, em chute de fora da área de Nonato, que mandou para fora. Na sequência, o Leão respondeu na mesma moeda, com Baralhas, que também mandou para a linha de fundo.
Aos poucos, o Tricolor conseguiu se impor e apareceu mais no campo de ataque. Nonato recebeu de Acosta e enfiou para Savarino, que chutou travado por Luan Cândido. Na jogada, o Vitória reclamou de falta em cima de Zé Vitor. Na cobrança de escanteio, Savarino cruzou, a bola desviou na defesa e sobrou para John Kennedy, que aproveitou para abrir o marcador.
Vitória vira e Tricolor consegue o empate
No começo do segundo tempo, o Fluminense voltou melhor e tentou ampliar a vantagem. Depois de uma bela jogada, John Kennedy tentou a conclusão de letra, mas parou em defesa de Lucas Arcanjo. Na sequência, Soteldo chutou da entrada da área e o goleiro fez uma ponte para defender. O Vitória apareceu no ataque em cobrança de escanteio, quando a bola sobrou para Renato Kayzer, que, sozinho, chutou para fora na entrada da área. Porém, na jogada, Alisson agarrou Luan Cândido, em lance flagrado pelo VAR. Após ser chamado, o árbitro marcou o pênalti e Kayzer cobrou para empatar.
Quatro minutos depois, Renê recebeu lançamento, ganhou da marcação e arriscou da entrada da área, virando o jogo para o Leão da Barra. Atrás no marcador, o Fluminense teve muita dificuldade para criar oportunidades. Apenas nos acréscimos, a chance veio e Serna não desperdiçou. O colombiano recebeu lançamento de John Kennedy na entrada da área e o atacante encobriu Lucas Arcanjo, para deixar tudo igual. Apesar da pressão nos minutos finais, o Tricolor não conseguiu uma nova virada e a partida terminou empatada.
FLUMINENSE 2 X 2 VITÓRIA
Campeonato Brasileiro 15ª rodada
Data e horário: 09/05/2026 (sábado), às 18h (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Gols: John Kennedy, 35’/1ºT (1-0); Renato Kayzer, 17’/2ºT (1-1); René, 21’/2ºT (1-2); Serna, 45’/2ºT (2-2)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 37’/2ºT), Ignácio, Millán e Renê; Alisson (Hércules, 27’/2ºT), Nonato (Castillo, 27’/2ºT) e Lucho Acosta; Savarino (Riquelme Fellipe, 37’/2ºT), Soteldo (Serna, 27’/2ºT) e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Neris, 42’/2ºT), Edenílson, Caíque (Zé Breno, 36’/2ºT), Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Ronald, 42’/2ºT), Zé Vitor e Martínez; Renê (Renzo López, 36’/2ºT) e Renato Kayzer (Tarzia, 29’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SP)
VAR: Rodrigo DAlonso Ferreira
Cartões Amarelos: Alisson, Riquelme Felipe e Renê (FLU); Renato Kayzer e Ramon (VIT)
