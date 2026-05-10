Com brilho de Neymar, Santos bate o Bragantino na Vila

O Santos conquistou uma vitória fundamental para as suas pretensões no Campeonato Brasileiro. O Peixe derrotou o Red Bull Bragantino por 2 x 0, neste domingo (10/5), na Vila Belmiro. Em uma partida marcada pelo equilíbrio tático e pela intensidade física, o clube do litoral paulista contou com a genialidade de Neymar no primeiro tempo e o oportunismo do zagueiro Adonis Frías na etapa final para somar três pontos. Com o resultado, o Alvinegro Praiano salta para a 14ª posição, atingindo os 18 pontos. Enquanto isso, o time de Bragança Paulista permanece com 20 pontos na 7ª colocação.
O primeiro tempo começou com o Santos tentando impor o fator casa, liderado por Neymar que, logo nos primeiros minutos, já reclamava de penalidades não marcadas pela arbitragem. O gol que abriu o placar saiu aos 49 minutos, após uma trama envolvente no contra-ataque. Neymar iniciou a jogada em velocidade, serviu Gabriel Bontempo, que invadiu a área e rolou para Rollheiser. O argentino, em um corta-luz inteligente, deixou a bola passar para o próprio Neymar finalizar com precisão e levar a vantagem para o intervalo.
Frías amplia e garante a tranquilidade santista
Na etapa complementar, o técnico do Bragantino promoveu as entradas de Eduardo Sasha e Eric Ramires para tentar buscar o empate. O Massa Bruta chegou a pressionar com cabeçadas de Pitta e chutes de longa distância, mas parou nas boas intervenções do goleiro Diógenes, que precisou de atendimento médico durante o jogo, mas seguiu firme no posto. O Santos, bem postado defensivamente, aguardou o momento certo para liquidar a fatura em uma bola trabalhada pelo setor ofensivo.
O alívio definitivo veio aos 30 minutos do segundo tempo. Após uma disputa intensa de Barreal dentro da área adversária, a bola sobrou limpa para o zagueiro Adonis Frías. Demonstrando categoria de atacante, o defensor dominou e bateu firme para ampliar o placar. O gol desestruturou o Bragantino, que ainda tentou diminuir em lances de bola parada com Juninho Capixaba e Lucas Barbosa. Mas a defesa santista, reforçada pelas entradas de Rony e Willian Arão, suportou a pressão até o apito final.
A vitória por 2 x 0 interrompe uma sequência de oscilação do Santos. O desempenho de Neymar, que saiu ovacionado aos 35 minutos para a entrada de Gabriel, reforça a importância do craque como referência técnica do elenco.
SANTOS 2 x 0 RED BULL BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro 15ª rodada
Data e hora: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Gols: Neymar, 49’/1ºT (1-0); Adonis Frías, 30’/2ºT (2-0)
SANTOS: Diógenes; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva (Willian Arão, 23’/2ºT) e Gabriel Bontempo (Rony, 23’/2ºT); Rollheiser (Miguelito, 40’/2ºT), Barreal (Moisés, 40’/2ºT) e Neymar (Gabriel, 35’/2ºT). Técnico: Cuca.
>RED BULL BRAGANTINO: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Rodriguinho, 21’/2ºT), Nacho Sosa (Eric Ramires, Intervalo) e Lucas Barbosa; Herrera (Eduardo Sasha, Intervalo), Henry Mosquera (Fernando, 28’/2ºT) e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
>Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Cartões amarelos: Neymar (SAN); Gabriel, Alix Vinícius, Lucas Barbosa e Isidro Pitta (RBB).
