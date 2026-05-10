Corinthians domina e vence São Paulo por 3 x 2

O Corinthians levou a melhor no Majestoso deste domingo (10/5), ao derrotar o São Paulo por 3 x 2, na Neo Química Arena, pla 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um primeiro tempo equilibrado, que terminou empatado em 1 x 1 e teve confusão após o gol tricolor, o Timão voltou dominante do intervalo, marcou duas vezes em sequência e construiu a vantagem que garantiu os três pontos.
Primeiro tempo
O primeiro tempo do Majestoso foi movimentado, mas também de muita confusão. O clássico começou equilibrado, com os dois times buscando acelerar pelos lados. O São Paulo criou a primeira grande chance aos cinco minutos, quando Ferreira bateu colocado e obrigou Hugo Souza a fazer grande defesa. O Corinthians respondeu em contra-ataques e passou a crescer na partida, pressionando a saída de bola tricolor. Aos 16 minutos, o Timão abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Garro, Raniele apareceu livre na primeira trave e desviou para fazer 1 a 0. Embalado, o Corinthians quase ampliou pouco depois com Yuri Alberto, que ficou cara a cara com Rafael, mas foi travado na finalização.
O São Paulo demorou a reagir, mas passou a ocupar mais o campo ofensivo na reta final do primeiro tempo, principalmente com Artur e Calleri. A pressão surtiu efeito aos 40 minutos. O Corinthians tentou sair jogando dentro da própria área, Bobadilla recuperou a bola e serviu Luciano, que bateu para empatar o clássico: 1 x 1.
Confusão após o gol do São Paulo
Na comemoração, porém, o jogo esquentou. Jogadores do São Paulo comemoraram na bandeirinha de escanteio, quando torcedores corintianos arremessaram objetos no gramado e Calleri acabou atingido, o que gerou uma confusão generalizada entre atletas das duas equipes. Após o tumulto, quatro jogadores receberam cartão amarelo, e o VAR ainda analisou um possível gesto obsceno de Bobadilla, mas Daronco optou por não puni-lo. Assim, depois de um primeiro tempo quente dentro e fora de campo, o clássico foi para o intervalo empatado em 1 x 1.
Segundo tempo
No segundo tempo, o Corinthians voltou ainda mais agressivo e praticamente decidiu o clássico em poucos minutos. Aos seis, Matheuzinho fez grande jogada individual pela direita, deixou Ferreira no chão dentro da área e marcou um golaço para ampliar. Sem dar tempo para reação do São Paulo, o Timão chegou ao terceiro. Após saída de bola trabalhada, Garro encontrou Breno Bidon, para ampliar. A partir daí, a equipe de Fernando Diniz controlou a partida, manteve a posse e passou a explorar os contra-ataques. Por outro lado, o São Paulo não conseguia criar nenhuma oportunidade de perigo.
Na reta final, o São Paulo até conseguiu diminuir aos 43 minutos, quando Matheuzinho desviou contra o próprio gol após cobrança de escanteio de Cauly. O lance recolocou o Tricolor no jogo e trouxe tensão para os minutos finais. Contudo, mesmo com o time visitante se lançando ao ataque em busca do empate, o Corinthians soube administrar a vantagem até o apito final e confirmou a vitória por 3 a 2 na Neo Química Arena.
CORINTHIANS 3X2 SÃO PAULO
Campeonato Brasileiro 15ª rodada
Data e horário: 10/05/2026 (domingo), ás 18h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Gols: Raniele, 16/1ºT (1-0); Luciano, 40/1ºT (1-1); Matheuzinho, 06/2ºT (2-1); Breno Bidon, 11/2ºT (3-1); Matheuzinho (contra), 43/2ºT (3-2)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo (Dieguinho, 36/2ºT) e Rodrigo Garro (Labyad, 42/2ºT); Yuri Alberto (Pedro Raul, 42/2ºT) e Lingard. Técnico: Fernando Diniz.
SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Díaz (Wendell, 36/2ºT); Damián Bobadilla (André Silva, 46/2ºT) e Danielzinho (Luan, 23/2ºT); Artur, Luciano e Ferreira (Cauly, 23/2ºT); Calleri. Técnico: Roger Machado.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões Amarelos: Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Pedro Raul e Labyad (COR); Sabino, Calleri, Luan e Enzo Díaz (SAO)
