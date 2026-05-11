Romário fecha acordo com emissora para cobertura in loco na Copa

Fãs de futebol voltarão a acompanhar Romário na Copa do Mundo, mas desta vez pelos bastidores da transmissão. Isso porque a CazéTV acertou a contratação do astro para cobertura in loco nos Estados Unidos palco do tetracampeonato do Brasil em 1994. O senador integra oficialmente a equipe do projeto esportivo para exibição do torneio entre junho e julho.

O canal prevê presença fixa do ex-jogador nos jogos da Seleção Brasileira durante o Mundial. Internamente, inclusive, é tratado como uma das "lendas" do time montado para transmissão da competição. Há planos para que o astro também participe das edições do programa diário apresentado por Fernanda Gentil, especialmente nos dias de Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além da presença na programação diária, que também pode ocorrer após confrontos importantes, a cobertura do astro ainda inclui aparições em treinos da Canarinho. Seguindo o projeto, ele também participará de entrevistas coletivas da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Apesar do status de lenda internamente, o ex-atacante já integrou a grade do canal anteriormente. Ele participou da transmissão da final do Mundial de Clubes, entre PSG e Chelsea, disputada em 2025 também nos EUA.

CazéTV na Copa do Mundo

O projeto esportivo de Casimiro Miguel transmitirá todos os 104 jogos da competição, com metade das partidas de forma exclusiva. Os duelos da Seleção também contarão com exibições da Globo e no pool formado pelo SBT e N Sports.

A estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em New Jersey. Depois, a seleção enfrenta o Haiti, na Filadélfia, no dia 19, e encerra a participação no Grupo C diante da Escócia, em Miami, no dia 24.

Além do ex-craque, a equipe enviada para acompanhar o dia a dia da competição contará ainda com Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão e Chico Moedas. Os três estarão na América do Norte durante a cobertura do torneio, mas outros nomes como Bárbara Coelho também devem seguir para cobertura in loco.

A movimentação da CazéTV para o Mundial também incluiu a contratação de Fernando Nardini. O narrador deixou a ESPN depois de 14 anos e fará transmissões da Copa. Na antiga emissora, ele era um dos principais nomes da NFL e do tênis, modalidade em que o canal ampliou investimentos recentemente por causa da repercussão de João Fonseca.

Romário de recesso

Em abril, o senador pelo PL-RJ retomou o mandato após quatro meses de licença. O suplente Bruno Bonetti ocupou a vaga no Senado durante o afastamento do Baixinho. Pelo regime da Casa, o ex-jogador pode solicitar uma nova licença de 120 dias, e o recesso parlamentar ocorrerá entre 18 e 31 de julho período previsto para decisão da Copa, no dia 19.



