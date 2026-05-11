Domínio do Flamengo sobre o Grêmio vira assunto entre rivais nas redes

Flamengo domina Grêmio, em Porto Alegre, e vence mais uma no Brasileirão - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Há quem diga e não só rubro-negros que a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Grêmio é o placar mais mentiroso do Brasileirão 2026 até o momento. Dominante do início ao fim, os comandados de Leonardo Jardim tornaram o desempenho em Porto Alegre assunto entre rivais e adversários diretos nas redes sociais.

"Estamos tomando um rodião, jogo nível amador x profissional. Vergonhoso", protestou Maciel, torcedor do Grêmio. Boa parte dos comentários evidentemente partiram de tricolores e rubro-negros, que estavam envolvidos diretamente na partida.

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"Não tem o que fazer, Flamengo foi extremamente superior, e vitória merecida. Os caras colocaram o Grêmio na roda os 90 minutos, mas nada explica esse futebol medonho apresentado pelo time de Luís Castro […]", lamentou outro torcedor gremista.

Fazia tempo que eu não via o Grêmio ser amassado desse jeito. Acho que a última vez foi contra esse próprio Flamengo na Libertadores de 2019. O Grêmio tá com muita sorte. Já era pra estar uns 3,4 gols. — Dennis Bittencourt (@DennisBittenco6) May 10, 2026





Esse Grêmio x Flamengo foi nível Flamengo 8×0 Vitória em superioridade Negócio assustador. Futebol acabou no Brasil — VULGÃO (@VULGAOTT) May 11, 2026





Repercussão vai além

Contudo, os comentários sobre o domínio carioca não se limitaram aos envolvidos no confronto. Isso porque palmeirenses, que viram a distância entre os clubes encurtar após o empate com o Remo, também opinaram sobre o momento dos líderes do campeonato.

"É rapaziada, não tem o que fazer. Infelizmente, o Flamengo hoje joga outro esporte comparado ao Palmeiras. […] Um time que não consegue ganhar do Remo com UM A MAIS, não tem como brigar", avaliou o perfil Avanti Palestra, no X.

Outro corroborou: "Não precisa ser analista para saber que os times são totalmente desparelhos taticamente, e méritos do Flamengo, diga-se".

E agora assistindo o Flamengo jogar dá mais raiva. Eles podem perder, a bola não entrar e o Grêmio ganhar. Mas é outro esporte que eles jogam. Bola de pé em pé, movimentação, sufocando o adversário, troca de passes por dentro. Qualidade. Será que nunca vamos ver o time jogar bem? — Rafael Del Manto (@Rafa_midiasep) May 11, 2026





Vitória do Flamengo

Os números ajudam a dar contraste ao desempenho carioca em campo. Os rubro-negros trocaram 733 passes contra 388 dos gremistas e terminaram a partida com 68% de posse, além de 20 finalizações. Faltou, porém, efetividade ao sistema ofensivo do time de Jardim que também esbarrou em noite brilhante de Weverton.

Com o gol de Carrascal e a vitória por 1 a 0, o Rubro-Negro não só encurtou a distância para o Palmeiras como também levou o Grêmio ao Z4. Os cariocas agora estão a quatro pontos dos paulistas, que lideram o torneio com 34 pontos e um jogo a mais. Já o Tricolor estacionou nos 17 pontos, um a menos em relação às equipes próximas da zona de rebaixamento.



