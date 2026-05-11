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Domínio do Flamengo sobre o Grêmio vira assunto entre rivais nas redes

Apesar da autoridade, o Rubro-Negro pecou na efetividade e venceu o Tricolor por 1 a 0, na Arena, encostando no líder Palmeiras

Flamengo domina Grêmio, em Porto Alegre, e vence mais uma no Brasileirão - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)
Flamengo domina Grêmio, em Porto Alegre, e vence mais uma no Brasileirão - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Há quem diga e não só rubro-negros que a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Grêmio é o placar mais mentiroso do Brasileirão 2026 até o momento. Dominante do início ao fim, os comandados de Leonardo Jardim tornaram o desempenho em Porto Alegre assunto entre rivais e adversários diretos nas redes sociais.

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"Estamos tomando um rodião, jogo nível amador x profissional. Vergonhoso", protestou Maciel, torcedor do Grêmio. Boa parte dos comentários evidentemente partiram de tricolores e rubro-negros, que estavam envolvidos diretamente na partida.

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"Não tem o que fazer, Flamengo foi extremamente superior, e vitória merecida. Os caras colocaram o Grêmio na roda os 90 minutos, mas nada explica esse futebol medonho apresentado pelo time de Luís Castro […]", lamentou outro torcedor gremista.

 

 

Repercussão vai além

Contudo, os comentários sobre o domínio carioca não se limitaram aos envolvidos no confronto. Isso porque palmeirenses, que viram a distância entre os clubes encurtar após o empate com o Remo, também opinaram sobre o momento dos líderes do campeonato.

"É rapaziada, não tem o que fazer. Infelizmente, o Flamengo hoje joga outro esporte comparado ao Palmeiras. […] Um time que não consegue ganhar do Remo com UM A MAIS, não tem como brigar", avaliou o perfil Avanti Palestra, no X.

Outro corroborou: "Não precisa ser analista para saber que os times são totalmente desparelhos taticamente, e méritos do Flamengo, diga-se".

 

Vitória do Flamengo

Os números ajudam a dar contraste ao desempenho carioca em campo. Os rubro-negros trocaram 733 passes contra 388 dos gremistas e terminaram a partida com 68% de posse, além de 20 finalizações. Faltou, porém, efetividade ao sistema ofensivo do time de Jardim que também esbarrou em noite brilhante de Weverton.

Com o gol de Carrascal e a vitória por 1 a 0, o Rubro-Negro não só encurtou a distância para o Palmeiras como também levou o Grêmio ao Z4. Os cariocas agora estão a quatro pontos dos paulistas, que lideram o torneio com 34 pontos e um jogo a mais. Já o Tricolor estacionou nos 17 pontos, um a menos em relação às equipes próximas da zona de rebaixamento.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 11/05/2026 10:01
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