Flamengo vence Grêmio por 1 x 0 e encosta no líder Palmeiras

Neste domingo (10/5), o Flamengo visitou o Grêmio, em sua Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão. No fim, venceu por 1 x 0, gol de Carrascal. Mas o resultado final não espelhou a superioridade rubro-negra, que teve 70% de posse e 18 a 6 em finalizações, além de 694 passes a 290. Mandou duas bolas na trave e fez o goleiro Weverton sair como o melhor em campo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Para o Flamengo, a vitória levou o time aos 30 pontos, está em segundo lugar, atrás do Palmeiras. Mas tem um jogo a menos que o rival (que neste domingo empatou em Belém com o Remo). O Grêmio, que entrou no clássico com cinco jogos sem levar gol, desta vez foi vazado, perdeu e, com 17 pontos, pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Flamengo massacra. Mas nada de gol
O Flamengo começou muito bem. Nos primeiros 35 minutos, massacrou o Grêmio, colocando duas bolas na trave com Plata e Carrascal, além de finalizações perigosas de Pedro e Lino, com defesas de Weverton e um chute raspando a trave de Everton Araújo. Não por acaso, os cariocas foram para o intervalo com 70% de posse de bola e 10 a 4 em finalizações.
O Grêmio, com três zagueiros e dois volantes, praticamente não teve chances, exceto em um erro de saída de bola do Flamengo, quando o goleiro Rossi se enrolou e deu um passe nos pés de Noriega, que chutou, mas Rossi fez a defesa parcial e a zaga afastou. Houve ainda uma falta de Amuzu no último lance da etapa, defendida por Rossi, e um lance isolado de Mec, que após driblar três marcadores chutou muito mal. No fim do primeiro tempo, ficou claro que a ideia do Grêmio era se fechar para evitar que a maior qualidade do Flamengo fizesse o time visitante sair na frente.
Susto
No primeiro tempo, um lance assustou a todos. Após uma dividida com Carrascal logo aos sete minutos, um chute de Carrascal acabou atingindo o rosto de Pedro. O atacante chegou a cair inconsciente. Após alguns minutos de atendimento, ele saiu de maca e foi levado ao hospital para avaliação.
Carrascal decide
No segundo tempo, o Grêmio até começou mais ativo no ataque. Mas quando, aos sete minutos, Jorginho lançou para Lino receber livre e perder um gol feito, Weverton salvou com defesa incrível. O Grêmio ficou nervoso em campo, se fechando de vez e dependendo de um ou outro lance individual de Mec ou Amuzu, e nada mais.
Assim, tomando conta do jogo, aos 19 minutos, o lateral-direito Emerson Royal entrou no lugar do lateral-esquerdo Ayrton Lucas. Mas quem foi para a esquerda foi Varela. E, aos 22 minutos, Royal recebeu lançamento de Léo Ortiz, pela direita, e cruzou para a conclusão de Carrascal. O Flamengo, enfim, furava a retranca.
O Flamengo seguiu massacrando, sempre chegando na área gremista, mas sem conseguir sucesso no arremate. Uma das chances foi incrível: Bruno Henrique, que entrou no fim, cruzou para Luiz Araújo na pequena área, mas, bem marcado, ele chutou por cima. No fim, magro 1 a 0, mas vitória justa.
GRÊMIO 0x1 FLAMENGO
Brasileirão 2026 15ª rodada
Data: 10/5/2026
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Público: 30.891
Renda: R$ 2.169.784,49
Gols: Carrascal, 22’/2ºT (1-0)
GRÊMIO: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena e Viery; Pavón (Braithwaite, 31’/2ºT), Noriega, Pérez (Tiaguinho,19’/2ºT), Gabriel Mec e Pedro Gabriel (Caio Paulista, 9’/1ºT); Amuzu (Enamorado, 31’/2ºT) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas(Emerson Royal,19’/2ºT); Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Plata (Luiz Araújo, 19’/2ºT), Samuel Lino (De La Cruz, 41’/2ºT) e Pedro (Bruno Henrique, 41’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Pavón (GRE); Jorginho, Evertton Araújo,Pedro (FLA)
Saiba Mais
- Esportes Com brilho de Neymar, Santos bate o Bragantino na Vila
- Esportes Corinthians domina e vence São Paulo por 3 x 2
- Esportes Remo e Palmeiras ficam no empate em jogo marcado por grande atraso
- Esportes Brasileirão: Botafogo marca no fim e arranca empate com Atlético-MG
- Esportes Barcelona domina Real Madrid, vence por 2 x 0 e conquista La Liga pela 29ª vez
- Esportes Nico Williams sofre lesão e vira nova dúvida da Espanha para a Copa