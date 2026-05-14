Copa do Brasil: Santos brilha e Athletico elimina Dragão nos pênaltis

O Athletico carimbou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 2026 de forma dramática. Após dois empates por 0 a 0 tanto na ida em Curitiba quanto na volta em Goiânia , o Furacão superou o Atlético-GO nos pênaltis por 4 a 2 na noite desta quinta-feira (14), no estádio Antônio Accioly. O herói da classificação foi o goleiro Santos, que parou o ataque goiano no tempo normal e brilhou nas penalidades.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Sob o comando do árbitro Alex Gomes Stefano (RJ), a partida foi marcada pelo equilíbrio e pelo nervosismo. No primeiro tempo, o Athletico tentou controlar a posse, mas as melhores chances foram pontuais. Como, por exemplo, o chute de Viveros aos 12 minutos que exigiu boa defesa de Paulo Vitor. O Dragão respondeu com Marrony, que isolou uma chance clara após roubada de bola no meio-campo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Pressão do Dragão e milagres de Santos
Na etapa final, o Atlético-GO voltou muito superior. Bruno José e Gustavo Coutinho pressionaram a defesa paranaense, forçando Santos a realizar defesas espetaculares. Aos 12 minutos, Marrony teve a chance do jogo, mas parou no arqueiro do Furacão. O Athletico só conseguiu respirar nos minutos finais, quando Viveros quase selou a vaga no tempo normal aos 47, batendo cruzado rente à trave de Paulo Vitor.
Com o placar zerado, a decisão foi para a marca da cal e o Athletico mostrou uma frieza impecável. Viveros, Mendoza, Esquivel (com uma cobrança no ângulo) e Jadson converteram suas chances, garantindo 100% de aproveitamento para o time visitante.
Decisão nas penalidades e herói rubro-negro
Pelo lado do Atlético-GO, o peso da responsabilidade custou caro. Cristiano parou em ótima defesa de Santos no canto direito, e Guilherme Lopes mandou para fora, selando o destino do Dragão. Apenas Barreto e Juan Alano (pelo critério de conversão do jogo anterior) ou, conforme o tempo real desta série, apenas Barreto conseguiu balançar as redes nas cobranças decisivas.
A classificação garante ao Athletico a sua 11ª presença consecutiva nas oitavas de final da competição, além de uma premiação de R$ 3 milhões. Agora, o Furacão vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde faz boa campanha. Por outro lado, enquanto o Atlético-GO foca seus esforços na Série B, tentando manter o bom ritmo que apresentou apesar da eliminação.
ATLÉTICO-GO (1) 0 x 0 (4) ATHLETICO-PR
Copa do Brasil 5ª Fase (Jogo de Volta)
Data e hora: 14 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h
Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
Gols: Não houve
Pênaltis: Converteram pelo Atlético-GO: Barreto. Perderam: Cristiano e Guilherme Lopes. Converteram pelo Athletico-PR: Viveros, Mendoza, Esquivel e Jadson.
>ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Igor Henrique (Leandro Vilela, 29’/2ºT) e Marrony (Felipe Guimarães, 40’/2ºT); Geovany Soares (Jader, 41’/2ºT), Bruno José (Assis, 21’/2ºT) e Gustavo Coutinho (Léo Jacó, 29’/2ºT). Técnico: Eduardo Souza.
>ATHLETICO-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre, Esquivel e Léo Derik (Dudu, Intervalo); Benavídez, Portilla (Zapelli, 21’/2ºT), Felipinho (Jadson, 38’/2ºT) e João Cruz (Felipe Chiqueti, Intervalo); Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
>Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima (RJ)
VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)
Cartões amarelos: Benavídez e Gilberto (CAP)
Cartões vermelhos: Não houve
Saiba Mais
- Esportes Copa do Brasil: Botafogo joga mal e se despede de forma melancólica
- Esportes Copa do Brasil: Grêmio vence o Confiança novamente e vai às oitavas
- Esportes Com gol de Yuri Alberto, Corinthians vence e avança na Copa do Brasil
- Esportes Carlo Ancelotti segue até 2030
- Esportes Vínculo duradouro
- Esportes Brasília e Fla fazem jogo cinco