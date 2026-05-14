Com gol de Yuri Alberto, Corinthians vence e avança na Copa do Brasil

O Corinthians confirmou o favoritismo e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (14/5) na Neo Química Arena, o atual campeão da competição venceu o Barra por 1 x 0. O gol foi de Yuri Alberto, aos 38 da etapa final.
O jogo foi o da volta na quinta fase da competição e o C-orinthians, que entrava em vantagem (venceu o campeão catarinense fora de casa por 1 x 0). O Timão foi bem superior, com 70% de posse e 27 x 5 em finalizações. Mas parou nas boas defesas de Ewerton e mandou duas na trave.
Agora, o Corinthians espera o sorteio para saber qual o seu rival na próxima etapa, o que ocorrerá por sorteio na sede da CBF. Além disso, o Timão já garante mais R$ 3 milhões em premiação, que se somam aos R$ 2 milhões pela participação nesta fase. Mas o Barra, por sua vez, não sai de mãos abanando pela sua participação até aqui: somou a premiação de R$ 4,020 milhões.
Em casa, diante da Fiel e com a vantagem do empate, além de ter pela frente um time da Série C, o Corinthians era favorito e impôs a sua técnica para tomar conta do jogo. Aos sete minutos, quase saiu na frente numa cobrança de Garro que foi na trave. E o Corinthians foi driblando oportunidades.
Um chute de Yuri Alberto, em belo passe de Garro, para grande defesa de Ewerton na escanteio, além de um chute de Gabriel Paulista após escanteio que o lateral Fábio rechaçou e um chute de Bidon para defesa do goleiro do Barra. Apesar de toda pressão e Yuri Alberto reclamando um pênalti (bola na mão de Jean Pierre), em que mais uma vez Ewerton salvou, o placar não saiu do zero.
No segundo tempo, a organização da marcação mudou. O Barra se encaixou na defesa, evitando espaços na área, o que obrigou Garro a arriscar de fora da área em duas oportunidades. Aos 32 minutos, um chute de Gabriel Paulista foi na trave direita do goleiro catarinense.
A pressão do Timão era grande, mas o Barra conseguia sustentar o resultado e, assim, sair em alguns contra-ataques, que não resultavam em lances de perigo. O Timão passou a tentar chuveirinhos. Labyad quase marcou para os paulistas, mas chutou mal e ficou reclamando de um empurrão, que seria pênalti. O juiz Marcelo de Lima Henrique nada deu.
Aos 38 minutos, veio o alívio. Allan roubou a bola na intermediária de ataque e tocou para Garro. Ele viu Yuri Alberto entrando na área e fez o passe. O atacante dominou e deu um toque sutil, encobrindo o goleiro e colocando o Corinthians na frente. Enfim, acabou com o jejum de nove jogos sem balançar a rede.
CORINTHIANS 1X0 BARRA
Copa do Brasil Jogo de volta da 5ª fase
Data: 14/5/2026
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público: 32.704
Renda: R$ 2.004.914,50
Gols: Yuri Alberto, 38’/2ºT (1-0)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu,11’/2ºT); Allan, André (Caio Cesar,11’/2ºT), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Dieguinho, 43’/2ºT); Yuri Alberto (Padero Raul, 43’/2ºT) e Lingard (Labyad, 28’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
BARRA: Ewerton; Fábio (Marcelinho, 42’/2ºT), Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha (Guilherme Lazaroni, 28’/2ºT); Vavá (Pablo, 42’/2ºT), Tetê, Gabriel Silva e Matheus Barbosa; Cléo Silva (Renan Bernabé, 28’/2ºT) e Vinicius Popó (Saymon, Intervalo). Técnico: Bernardo Franco.
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões amarelos: Lingard, Breno Bidon (COR); Vavá, Lazaroni (BAR)
