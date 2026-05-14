Copa do Brasil: Grêmio vence o Confiança novamente e vai às oitavas

Sem sustos e com brilho de Braithwaite, o Grêmio garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (14/5), o Tricolor Gaúcho venceu novamente o Confiança por 3 x 0, na Arena Batistão, pela partida de volta da quinta fase do torneio.
O dinamarquês marcou duas vezes e Willian anotou, de pênalti, na segunda etapa. Como o placar de ida foi 2 x 0, a equipe gaúcha jogou de forma tranquila e sem pressão diante do adversário. O time jogou com um a menos por mais de 15 minutos. Kannemann, que entrou no segundo tempo, foi expulso.
Apesar do bom jogo, o Grêmio viveu um drama na zaga. Além da expulsão do argentino, Gustavo Martins deixou o jogo por choque de cabeça e Balbuena por dores musculares. O último, aliás, entrou nos acréscimos, mas não voltou para o campo depois do intervalo.
Com o resultado, o Grêmio agora aguarda o sorteio da CBF para saber o próximo adversário. Antes disso, o Tricolor Gaúcho visita o Bahia, no domingo (17/5), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Logo no início do jogo, a equipe comandada por Luís Castro começou com maior intensidade e abriu o placar aos 13 minutos. Amuzu sofreu pênalti, mas Braithwaite foi o responsável por balançar as redes em chute no meio do gol. O Confiança chegou poucas vezes com finalizações sem perigo para o gol de Weverton. O goleiro só fez a primeira defesa aos 41, em chute fraco de Iago. Sem preocupações quanto ao placar, o Tricolor jogou em baixa rotação e também não teve mais oportunidades.
Com objetivos distintos, os treinadores proporcionaram mudanças: o Dragão colocou jogadores para tentar aumentar a criatividade, enquanto o Tricolor para manter o equilíbrio. Mas a situação melhorou ainda mais. Aos 12 minutos, Braithwaite aproveitou cruzamento de Willian e, da marca penal, finalizou de cabeça, para o chão, sem chances para o goleiro Rafael Pascoal.
E a equipe gaúcha conseguiu ampliar a vantagem. Willian bateu de fora da área, mas a bola pegou no braço de Eduardo Moura dentro da área. O camisa 10 foi para a cobrança e quebrou jejum de quase seis meses sem marcar.
No entanto, o Grêmio teve uma má notícia. Kannemann foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo, após falta em Danielzinho. Antes disso, Gustavo Martins deixou o jogo por choque de cabeça e Balbuena por dores musculares. Mesmo com 10 jogadores, o Tricolor se portou bem, enquanto o Confiança seguiu com dificuldades para criação.
CONFIANÇA 0x3 GRÊMIO
Jogo de volta da quinta fase Copa do Brasil
Data: 14/05/2026 (quinta-feira)
Local: Arena Batistão, Aracaju (SE)
Público/Renda:
Gols: Braithwaite, 13’/1°t (0-1); Braithwaite, 12’/2°t (0-2); Willian, 25’/2°T (0-3);
CONFIANÇA: Rafael Pascoal; Valdir Júnior, Lucas Cunha, Eduardo Moura, Renilson, Kelvyn, Gustavo Nicola (Guilherme Nunes, intervalo), Gabriel Zeca (Danielzinho, intervalo), João Pedro, PK (Fabrício Oya, 35’/2°T) e Iago (Maikon Aquino, 16’/2°T). Técnico: Ricardo Resende (interino).
GRÊMIO: Weverton; Pavon, Gustavo Martins (Balbuena, 46’/1°T) (Kannemann, intervalo), Viery e Caio Paulista; Noriega, Tiaguinho e Gabriel Mec (Willian, intervalo); Enamorado (Tetê, intervalo), Braithwaite e Amuzu (Marcos Rocha, 17’/2°T). Técnico: Luís Castro.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartão Amarelo: Gabriel Zeca, PK (CON), Kannemann, Tiaguinho (GRE)
Cartão Vermelho: Kannemann, 28’/2°T (GRE)
