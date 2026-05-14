Copa do Brasil: Botafogo joga mal e se despede de forma melancólica

Nada é tão ruim que não possa piorar. Assim caminha o Botafogo em 2026, um clube mergulhado em dívidas, escândalos de inadimplência e crise administrativa. O time também sofre e não consegue responder. Nesta quinta-feira (14), na Arena Condá, o Glorioso conseguiu a proeza de cair na Copa do Brasil para o lanterna do Brasileirão e equipe que não vencia há 12 partidas. A Chapecoense venceu o duelo de volta da terceira fase por 2 a 0, virou a série (2 a 1) e mandou o Mais Tradicional, eliminado, de volta para casa. Um sorteio definirá o adversário dos catarinenses nas oitavas de final.
Chape passa à frente na série
A vida do Botafogo foi um inferno do início ao fim por conta das escolhas do técnico Franclim Carvalho. A Chapecoense, em contrapartida, foi um time mais consciente, organizado e objetivo. Assim, saiu na frente com uma pancada de Marcinho, no início. E ampliou com bola de pé em pé até chegar em Bolasie. O Glorioso, mesmo bagunçado, ainda conseguiu descolar um bom ataque. Mas Cabral ficou na trave da Arena Condá.
Botafogo consegue piorar
Se o Alvinegro fez um péssimo primeiro tempo, o segundo foi marcado pela falta de capricho, seja nos chutes e na construção. E, claro, abuso dos chuveirinhos, algo que demonstra o desespero e a falta de repertório dos comandados do treinador de Miranda do Corvo. O time alvinegro não conseguiu exercer a pressão necessária diante de um adversário retrancado e que, aliás, abdicou do contra-ataque. Ou seja, outro dia para esquecer.
CHAPECOENSE 2×0 BOTAFOGO
Jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 14/5/2026, às 18h (de Brasília)
Gols: Marcinho, 19’/1ºT (1-0); Bolasie, 49’/2ªT (2-0)
CHAPECOENSE: Anderson, Bruno Leonardo, Doma e João Paulo; Everton, Carvalheira, Camilo, Marcinho (Ítalo, 17’/2ºT) e Pacheco (João Vitor, 34’/2ºT), Bolasie (Garcez, 34’/2ºT) e Ênio (Giovanni Augusto, 17’/2ºT). Técnico: Fábio Matias.
BOTAFOGO: Neto, Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal (Telles, 22’/2ºT); Edenilson (Santi, 12’/2ºT), Medina, Danilo e Montoro (Tucu, 22’/2ºT); Júnior Santos (Kadir, 12’/2ºT) e Cabral. Técnico: Franclim Carvalho
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Cartão Amarelo: Marcinho, Pacheco, Carvalheira, Ítalo (CHA); Cabral, Franclim Carvalho (BOT)
Cartão Vermelho:
