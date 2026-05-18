Acompanhe a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Evento realizado no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro, realizado para anunciar os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Reprodução / YouTube / CBF )

O técnico italiano Carlo Ancelotti convoca, nesta segunda-feira (18/5), os 26 nomes responsáveis por representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Os convocados serão anunciados a partir das 17h, em evento realizado no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Aguarde. A lista de convocação será publicada assim que for anunciada.

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Assista à convocação da Seleção Brasileira, ao vivo:

Calendário volta ao Rio de Janeiro antes de ir à América do Norte

Após a convocação, os caminhos da Seleção Brasileira voltarão a se encontrar com a Cidade Maravilhosa. Antes do início do Mundial, o Brasil enfrentará o Panamá, em amistoso marcado para 31 de maio, um domingo. Já nos Estados Unidos, joga novo amistoso com o Egito, em seis de junho, um sábado.

Em seguida, será dada a largada para a Copa do Mundo. No sábado (13/6), enfrenta Marrocos, às 19h. Seis dias depois, no dia 19, sexta-feira, encara Haiti, às 21h30. Às 19h do dia 24, quarta-feira, duela com a Escócia. O Brasil está no Grupo C.

Veja os compromissos do Brasil na Copa:

1ª Rodada) Brasil x Marrocos - 13 de junho (sábado) - 19h - MetLife Stadium em Nova Iorque/Nova Jersey

2ª Rodada) Brasil x Haiti - 19 de junho (sexta-feira) - 21h30 - Lincoln Financial Field, na Filadélfia

3ª Rodada) Brasil x Escócia - 24 de junho (quarta-feira) - 19h - Hard Rock Stadium, em Miami