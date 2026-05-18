FUTEBOL CARIOCA

Rossi, do Flamengo, se defende após nova falha: "Erram os melhores"

Argentino comete novo erro em gol sofrido pelo Fla, mas se defende após empate em 1 x 1 com Athletico-PR, em Curitiba (PR)

Rossi falha pelo segundo jogo consecutivo no Flamengo - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
O goleiro Rossi falhou pelo segundo jogo consecutivo pelo Flamengo. Foi no empate do último domingo (17/5), em Curitiba (PR), contra o Athletico-PR, pela 16ª rodada do Brasileirão. E, após o duelo, o argentino revelou se acredita em falha no lance que originou o gol único dos paranaenses, marcado por Mendoza, aos 11 minutos da etapa inicial.

O arqueiro explicou como enxergou o lance, onde o atacante chutou, a bola desviou em Léo Pereira e o enganou. Ao tentar encaixar, Rossi apenas encostou na pelota e a viu indo morrer em suas redes. Rossi, porém, se mostra tranquilo na análise.

"O que posso falar? Se vocês acharam que foi falha, depois faremos uma análise do que foi o lance. Teve um leve desvio, acho que poderia ter definido de outra maneira. Tentei segurar e não deu tempo de encaixar. Só levantei o braço para desviar. Acontece, um goleiro está exposto a esses erros e, quando erro, sai gol. Então fica mais exposto ainda. Estou tranquilo. Erram os melhores, porque eu não posso errar? (…) Acontece, estou mais forte do que nunca", admitiu o arqueiro na zona mista da Arena da Baixada.

Leonardo Jardim defende destaque do Flamengo

Quem também falou sobre o lance foi o técnico Leonardo Jardim. Ele admitiu os erros de seu goleiro, relembrando também falha contra o Vitória, na última quinta (14/5), quando o Flamengo caiu na quinta fase da Copa do Brasil ao perder por 2 x 0, no Barradão. No entanto, demonstra "total confiança" no argentino, um dos pilares da equipe.

"Com certeza, o Rossi é um jogador importante e já provou principalmente nos últimos anos. Acreditamos nele. Mas não vamos esconder que nos últimos dois jogos teve duas intervenções infelizes. Isso não deixa de termos total confiança nele. Acreditamos que são momentos e no futuro próximo vai voltar ao seu nível. Tem o apoio de toda gente e a equipe de trabalho também continua a se dedicar. São episódios isolados e ele vai voltar a sua forma", analisou o português.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/05/2026 16:02
