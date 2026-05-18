Real Madrid encaminha renovação de Rudiger para a próxima temporada

Rudiger durante atividade no centro de treinamentos do Real Madrid - (crédito: Foto: Antonio Villalba / Real Madrid)

O Real Madrid está próximo de resolver uma questão importante no elenco para a próxima temporada. De acordo com o jornal espanhol AS, Antonio Rudiger chegou a um acordo para renovar seu contrato e deve permanecer no clube por mais um ano.

O zagueiro alemão, que tinha vínculo apenas até junho, vinha negociando há meses com a diretoria. O principal impasse era o tempo de contrato. Rudiger queria renovar por duas temporadas, enquanto o Real mantém a política de oferecer apenas mais um ano para jogadores acima de determinada idade.

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Mesmo em meio às críticas ao sistema defensivo da equipe, Rudiger segue sendo uma das referências da defesa merengue. Aos 33 anos, o defensor conviveu com problemas físicos ao longo da temporada, mas continua como peça importante no elenco.

No setor defensivo, o Real Madrid ainda conta com nomes como Dean Huijsen, Raúl Asencio e Éder Militão, que se recupera de uma grave lesão. Já David Alaba, que também pode atuar na posição, está de saída e não terá o contrato renovado.

Recentemente, Rudiger também esteve envolvido em uma polêmica nos bastidores do clube após um desentendimento em treino com Álvaro Carreras. O episódio foi confirmado pelo lateral espanhol, que minimizou a situação.