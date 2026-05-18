Com Modric, Croácia anuncia os convocados para a Copa do Mundo

A seleção croata anunciou, nesta segunda-feira (18/5), os convocados para a Copa do Mundo. A equipe configura no grupo L, com Inglaterra, Gana e Panamá. A estreia será em 17 de junho, em Dallas, às 17h, em uma reedição da semifinal de 2018 contra os ingleses.
Liderados pela lenda Luka Modric, credenciado para a quinta Copa do Mundo da carreira, a Croácia vem de uma crescente forte nos últimos mundiais. Esse será o sétimo torneio da equipe desde que conseguiram a independência da Iugoslávia em 1991.
Em 2018, foram finalistas contra a França. Quatro anos depois, no Catar, bateu Marrocos e encerrou na terceira colocação. Feito que já havia sido alcançado na edição de 1998, contra a Holanda.
A seleção croata fechou as Eliminatórias da Europa de forma invicta, com sete vitórias e um empate, liderando a chave com República Tcheca, Ilhas Faroe, Montenegro e Gibraltar.
O plantel croata segue um misto de experiência e juventude. Figurinhas carimbadas como a de Modric, Perisic, Kovacic e Kramaric seguem na equipe. Os medalhões terão o dever de guiar a seleção para mais uma Copa do Mundo.
Os convocados
Goleiros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur;
Defensores: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic e Luka Vuskovic;
Meias: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro e Toni Fruk;
Atacantes: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Peter Musa e Igor Matanovic.
Técnico: Zlatko Dalic
*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini
