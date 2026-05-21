Palmeiras vê longa invencibilidade cair no Allianz e na Libertadores

A noite desta quarta-feira (20/5) terminou de forma amarga para o Palmeiras no Allianz Parque. A derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, não custou apenas a liderança do Grupo F. O resultado também derrubou duas sequências importantes e aumentou a pressão sobre o time de Abel Ferreira.

Até então, o Verdão sustentava uma invencibilidade de 27 partidas como mandante na Libertadores, uma das maiores marcas recentes do clube no torneio continental. Além disso, a equipe não sabia o que era perder há 17 jogos na temporada. Ambas as séries chegaram ao fim diante de um Allianz Parque lotado e insatisfeito.

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Ainda durante a partida, parte da torcida perdeu a paciência com o desempenho da equipe e protestou nas arquibancadas. Em coro, os palmeirenses cantaram: Ah, mas que saudade, quando o Palmeiras jogava com vontade, em um recado claro ao elenco após mais uma atuação abaixo das expectativas.

Dentro de campo, o cenário ampliou a frustração. O Palmeiras dominou o primeiro tempo, criou as melhores chances e acertou a trave, mas não conseguiu transformar o volume em vantagem. Na volta do intervalo, bastaram dois minutos para o Cerro aproveitar um contra-ataque e marcar com Pablo Vegetti. Depois disso, o Verdão pressionou até o fim, voltou a parar no travessão e esbarrou na própria falta de eficiência.

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Agora, além de tentar garantir a classificação na última rodada, o Palmeiras precisará administrar um ambiente mais pesado. O time recebe o Junior Barranquilla no próximo dia 28, novamente no Allianz Parque, já sob maior cobrança de sua torcida.