Palmeiras perde para o Cerro Porteño e vê vaga ameaçada na Libertadores

Palmeiras não fez valer o mando de campo e deixou o gramado sob vaias - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras viveu uma noite frustrante no Allianz Parque nesta quarta-feira (20/5). Afinal, com a chance de garantir uma vaga nas oitavas de final da Libertadores, o Verdão perdeu para o Cerro Porteño por 1 x 0, em pleno Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental. O gol paraguaio foi marcado pelo ex-vascaíno Vegetti, no começo do segundo tempo. O Alviverde, por sua vez, perdeu muitas chances e deixou o estádio vaiado.

Com o resultado, o Cerro Porteño chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança do Grupo F. Já o Palmeiras caiu para a segunda colocação, com oito pontos somados.

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No primeiro tempo, o Palmeiras controlou amplamente as ações no Allianz Parque, teve mais posse de bola e pressionou o Cerro Porteño durante quase toda a etapa inicial, mas esbarrou na falta de precisão para abrir o placar.

As melhores chances vieram com Jhon Arias, que parou em boa defesa de Martín Arias, e principalmente com Flaco López, que acertou a trave aos 30 minutos após leve desvio do goleiro rival. O Verdão ainda levou perigo em bolas aéreas e finalizações de média distância, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem.

Do outro lado, o Cerro Porteño pouco produziu ofensivamente e apostou em bolas paradas e lançamentos para Pablo Vegetti, sem sucesso. A melhor notícia para os paraguaios foi segurar o empate até o intervalo, apesar do sufoco.

Já o Palmeiras ainda assustou a própria torcida em um lance inusitado no fim, quando Carlos Miguel quase se complicou após passe arriscado de Murilo. Assim, o duelo foi para o intervalo em 0 a 0, com sensação de que faltou apenas o gol para os donos da casa.

No segundo tempo, o roteiro mudou logo aos dois minutos e puniu o desperdício do Palmeiras no primeiro tempo. Em contra-ataque mortal, o Cerro Porteño abriu o placar com Pablo Vegetti, que aproveitou cruzamento preciso e silenciou o Allianz Parque. O gol abalou o Verdão nos minutos seguintes. Contudo, o time retomou o controle da posse e partiu para uma pressão intensa em busca do empate.

Apesar do abafa, faltou eficiência. Flaco López teve a melhor chance aos 35, mas cabeceou no travessão. Jhon Arias insistiu pelos lados, porém abusou dos cruzamentos errados, enquanto o Cerro se fechou com linhas baixas e segurou a vantagem até o apito final. Por fim, mesmo com tanta pressão, o Verdão decepcionou o torcedor e saiu derrotado por 1 a 0 no Allianz Parque.

PALMEIRAS 0X1 CERRO PORTEÑO

5ª Rodada Fase de Grupos da Libertadores

Data e horário: 20/05/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 32.873 presentes

Renda: R$ 2.406.541,03

Gols: Vegetti, 02/2°T (0-1)



PALMEIRAS: Carlos Miguel, Giay (Maurício, 13/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Emiliano Martínez (Paulinho, 25/2ºT) e Andreas Pereira (Lucas Evangelista, 39/2ºT); Allan (Luighi, 39/2ºT), Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.



CERRO PORTEÑO: Martín Arias, Fabricio Domínguez, Velázquez, Matías Pérez e Chaparro (Benítez, intervalo); Piris da Motta, Jorge Morel e Klimowicz (Cesar Bobadilla, 17/2ºT); Cecilio Domínguez (Iturbe, 27/2ºT), Freddy Noguera (Jonatán Torres, intervalo) e Vegetti. Técnico: Ariel Holan



Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Hector Paleta (ARG)

Cartão Amarelo: Arthur, Gustavo Gómez e Andreas Pereira (PAL); Piris da Motta,, Jorge Morel, Benítez (CER)