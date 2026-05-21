Abel Ferreira assume erros e detona calendário antes da Copa

A noite de quarta-feira continuou agitada nos bastidores do Palmeiras após o revés na Libertadores. Em sua entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira fez uma análise realista sobre o tropeço diante do Cerro Porteño por 1 a 0. O treinador português não poupou críticas ao desempenho técnico do elenco alviverde e chamou para si a carga principal pelo resultado negativo no Allianz Parque.

"A responsabilidade máxima é sempre do treinador. Mas, como vocês viram, houve uma falta de inspiração. Foi um jogo ruim, temos que assumir", declarou o técnico. Ele lamentou profundamente o excesso de oportunidades desperdiçadas pelos seus atacantes em momentos cruciais do confronto sul-americano.

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Cobrança por gols e projeção de clássico contra o Flamengo

"Algumas ações técnicas e algumas táticas não foram as melhores. Mas, mesmo não fazendo um jogo bom, tivemos oportunidades. No segundo tempo, uma clara. Uma equipe como o Palmeiras, com os jogadores que tem o Palmeiras, tem que fazer esse tipo de gols. Se não fizer está sujeito ao que aconteceu. Adversário dá um chute, faz um gol. 1 a 0 e três pontos", avaliou Abel.

Sem tempo para lamentações, o comandante alviverde projetou o grande duelo contra o Flamengo neste sábado. O treinador destacou a enorme rivalidade construída entre os clubes nas últimas temporadas. Além disso, o técnico aproveitou a oportunidade para enviar um recado direto para a comissão de arbitragem da partida nacional.

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"Jogo entre duas grandes equipes, grandes jogadores. Rivalidade muito grande nos últimos anos. Espero que seja um bom jogo e espero que seja escolhido um árbitro com coragem. Se calhar, até sei quem vai ser. Quase sempre os mesmos que apitam. É preciso coragem para apitar um jogo desse. Que seja um grande jogo e que o Palmeiras vença", disparou o português.

Abel Ferreira faz críticas duras às convocações

Outro ponto alto da coletiva envolveu o foco dos atletas na Copa do Mundo de 2026. Indagado se alguns profissionais estariam tirando o pé para evitar lesões, Abel concordou com a percepção geral. No entanto, o técnico fez questão de defender os jogadores e criticou fortemente a Fifa e as federações.

"Eu acho o mesmo que vocês, eu vejo o mesmo que vocês. É fundamental e bom ter a Copa do Mundo, mas existem coisas boas e não boas sobre isso. Sou completamente contra a convocação ser feita antes dos campeonatos acabarem, sou completamente contra", esbravejou o treinador.

Por fim, o técnico pediu que a imprensa e os torcedores fizessem um exercício de empatia com a mente dos convocados.

"Coloquem-se no lugar dos jogadores, coloquem-se. Vocês são inteligentes. Copa do Mundo existe de 4 em 4 anos, alguns vão uma vez na vida e não vão mais. Façam esforço para se colocarem no lugar deles", concluiu o comandante.