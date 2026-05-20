Pedro decide, e Flamengo avança em 1º no Grupo A da Libertadores

Pedro é celebrado após fazer o golaço que definiu o 1 x 0 do Flamengo sobre o Estudiantes - (crédito: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo confirmou o favoritismo e venceu o Estudiantes no Maracanã por 1 a 0. Para variar, o artilheiro Pedro decidiu o jogo que valeu pela 5ª rodada do Grupo A da Libertadores. Assim, o atual campeão da competição confirmou classificação às oitavas de final como o primeiro do grupo, já que chegou aos 11 pontos, enquanto o Estudiantes (5), além de Independiente Medellín (4) e Cuenca (1), que ainda jogarão na rodada, não podem alcançá-lo.

Assim, o Rubro-Negro tem tudo para confirmar o primeiro lugar geral da fase de grupos e ganhar vantagem nos mata-matas. A vitória foi merecida, já que o Estudiantes, apesar de uma pequena pressão no início, abusou da cera e tentou gastar o tempo, só se abrindo um pouco mais depois de levar o gol, aos 19 da etapa final. Pedro, além do gol, deu passes precisos e quase marcou duas vezes: um de chaleira e uma bicicleta, que passaram perto do gol.

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O primeiro tempo foi de muita marcação do Estudiantes, jogando com muita vontade e até com boa atuação (Piovi levou amarelo com um minuto). E foi do argentino a primeira oportunidade, em um escanteio pela direita que González Pírez cabeceou raspando a trave.

O Flamengo tinha dificuldade de sair diante de uma marcação muito alta, mas, quando encaixava seu toque de bola, tinha possibilidades, como um chute de Jorginho de fora da área. Mas a verdade é que, embora o Flamengo buscasse muito os flancos, notadamente pela esquerda com Ayrton Lucas, Carrascal e Bruno Henrique, finalizava pouco, assim como o Estudiantes.

O jogo ficou amarrado até os 32 minutos, quando o Flamengo roubou uma bola em sua intermediária de ataque. Carrascal lançou Bruno Henrique por cobertura na área. Meza veio por trás, tropeçando no atacante do Mengo. Pênalti.

Após minutos de análise, o VAR confirmou que o toque foi pouco antes da linha. Virou falta que Leo Pereira cobrou para a defesa de Muslera. Foi o momento-chave de uma etapa em que o Fla teve a bola (65%), mas finalizou menos do que o time argentino (4 x 3) e viu o rival gastar muito tempo na cera.

Aos 19 minutos, o Flamengo chegou ao gol em lance de extrema habilidade e oportunismo de Pedro. Bruno Henrique avançou pela esquerda e o goleiro Muslera saiu para um corte que parecia simples, mas ele foi mal e deixou a bola viva. Pedro estava ligado e conseguiu chegar na frente da marcação de Meza, tocando com um toque rápido com a perna direita. Mesmo com pouco espaço, sabia que Muslera estava mal colocado e chutou de esquerda, fazendo seu nono gol em 11 jogos. Uma pintura.

Daí para a frente, o jogo abriu. O Estudiantes teve chances em chutes de fora da área, mas Rossi disse presente quando acionado. E Pedro quase ampliou em lances que seriam golaços. O primeiro numa sobra de bola em que pegou de chaleira. E depois, quase acertando uma bicicleta. Ambas passaram perto. Mas o jogo ficou no 1 x 0.

Enfim, classificação assegurada. Primeiro lugar assegurado. Assim, o jogo da última rodada em casa contra o Cusco serve apenas para o Fla confirmar a melhor campanha geral. E Pedro, com seus 170 gols em 334 jogos pelo Fla (seu maior goleador da história), sobrou.

No fim da partida, a torcida do Flamengo gritou: "É guerra, sábado é guerra." Afinal, o Brasileirão apresentará o duelo entre o Mengão e o Palmeiras. Líder e vice-líder, maiores favoritos ao título.

FLAMENGO 1×0 ESTUDIANTES (ARG)

Copa Libertadores 2026 – Fase de grupos – 5ª rodada Grupo A

Data: 20/5/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 53.125

Público pagante: 49.677

Renda: R$ 4.001.694,50

Gols: Pedro, 19’/2ºT (1-0)



FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Paquetá, 15’/2ºT), Jorginho e Carrascal (Varela, 42'/2ºT); Luiz Araújo (Samuel Lino,15’/2ºT), Pedro (Wallace Yan,4 2’/2ºT)e Bruno Henrique (De la Cruz, 30’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.



ESTUDIANTES: Muslera; Meza, Pírez, Núñez e Tomás Palacios; Amondarain (Gaich,43’/2ºT), Piovi (Gabriel Neves, 39’/2ºT) e Alexis Castro (Farias,26’/2ºT); Thiago Palacios (Pérez, 39'/2ºT), Carrillo e Aguirre (Cetré, 26’/2ºT). Técnico: Alexander "Cacique" Medina.



Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Leodan González (URU)

Cartões amarelos: Evertton Araújo, Luiz Araújo (FLA); Piovi, Tomás Palácios, Tiago Palácios, Meza, "Cacique" Medina, Pírez (EST)