Liderados por Haaland, Noruega confirma elenco para a Copa do Mundo

O treinador Stale Solbakken anunciou nesta quinta-feira os 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. A Noruega retorna ao Mundial após um hiato de 28 anos. A última participação foi em 1998, na França, quando caiu para a Itália nas oitavas de final. Essa também foi a melhor campanha da história da seleção no torneio.
Com uma das melhores gerações de sua história e lideradas pelo artilheiro da Premier League com 27 gols pelo Manchester City, Erling Haaland, a Noruega tem altas expectativas para o Mundial. A equipe liderou de forma invicta o Grupo I das Eliminatórias Europeias, deixou a forte Itália pelo caminho e garantiu vaga de forma direta para o Mundial.
Essa será a quarta Copa do Mundo no currículo norueguês. A equipe também participou em 1938 e 1994, onde caíram ainda na fase de grupos, e em 1998, quando venceram a seleção brasileira por 2x1 na primeira fase, mas deram adeus diante da Itália nas oitavas.
Além de Haaland no ataque, a Noruega conta com outros jovens atletas que fizeram temporadas de destaque nas grandes ligas europeias. O meia do Arsenal, Martin Odegaard, o atacante do Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, e as promessas Oscar Bobb, do Manchester City, e Andreas Schjelderup, do Benfica, também constam no plantel definido por Stale Solbakken.
A Noruega estreia no Mundial contra a seleção do Iraque, no dia 16 de junho, às 19h, em Boston. Os nórdicos terão Senegal e França na sequência pela fase de grupos. Veja os 26 jogadores convocados por Stale Solbakken para a Copa do Mundo:
Goleiros: Orjan Nyland, Egil Selvik e Tangvik
Defensores: Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, Leo Skiri Ostigard, Sondre Langas, Henrik Falchener, Julian Ryerson, Marcus Holmgren Pedersen, David Moller Wolfe e Fredrik Bjorkan
Meias: Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Thelonious Asgard e Morten Thorsby
Atacantes: Erling Haaland, Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Andreas Schjelderup e Jans Petter Hauge
Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima*
