Cristiano Ronaldo marca dois, Al-Nassr vence o Damac e conquista o Campeonato Saudita

O Al-Nassr conquistou o título do Campeonato Saudita nesta quinta-feira (21/5) ao vencer o Damac por 4 x 1, no Alawwal Park, sob o comando de Cristiano Ronaldo. O atacante português marcou duas vezes e foi decisivo para garantir a taça, que precisava obrigatoriamente da vitória para confirmar o título.

Isso porque o Al-Hilal também venceu sua partida na rodada final e terminou a competição na segunda colocação, mantendo uma campanha invicta no campeonato. Com o triunfo, o Al-Nassr confirmou a liderança e levantou o troféu nacional.

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Além dos dois gols de Cristiano Ronaldo, Mané e Coman também balançaram a rede na vitória que sacramentou a conquista. O Damac ainda chegou a descontar com Sylla, de pênalti, mas não conseguiu evitar a festa da equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus.

O título também tem um peso especial para Cristiano Ronaldo. Desde que chegou ao futebol saudita, em 2023, o português ainda não havia conquistado um troféu oficial pelo Al-Nassr. Agora, além de levantar sua primeira taça no país, CR7 também segue cada vez mais próximo de um feito histórico. Faltam apenas 27 gols para alcançar a marca de mil gols na carreira.