Conmebol anuncia data de sorteio da Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol anunciou na tarde desta sexta-feira (22/5) quando serão os sorteios do mata-mata da Libertadores e da Sul-Americana 2026. O evento, marcado para Luque, no Paraguai – sede da entidade, aliás -, ocorrerá no dia 29 de maio, próxima sexta-feira, o que representa o dia seguinte ao fim da fase de grupos de ambas as competições. Dessa forma, o sorteio das bolinhas sairá a partir das 12h (de Brasília).

Na Libertadores, nove clubes já garantiram vaga nas oitavas de final. A começar pelo Flamengo, líder antecipado do Grupo A, com 13 pontos. No Grupo B, o Coquimbo (CHL) assumiu a primeira posição e já se garantiu na próxima fase. Já o Rivadavia (ARG), do grupo C (do Fluminense), já sabe que será o líder e ainda briga pela primeira posição geral.

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O Grupo D, que conta com Cruzeiro e Boca Juniors (ARG), segue indefinido. O Corinthians já garantiu a ponta do Grupo E, enquanto o Cerro Porteño (PAR) assumiu a liderança do Grupo F ao bater o Palmeiras no Allianz, o que faz com que o Verdão chegue na última rodada com chance de eliminação.

Por fim, Mirassol e LDU (EQU) já avançaram antecipadamente no Grupo G, enquanto o Grupo H está praticamente definido. Afinal, Rosario Central (ARG) e Del Valle (EQU) se classificaram com antecedência, ainda que lutem em disputa direta na sexta rodada pela liderança da chave. O Universidad Central (VEN) garantiu a terceira colocação e, assim, jogará a Sul-Americana.

E como está a Sul-Americana?

Na Sula, a regra é um pouco diferente, visto que somente o primeiro colocado se classifica direto às oitavas de final. Quem terminar em segundo, disputará os playoffs de 1/16 avos contra quem finalizar a Libertadores em terceiro em seus grupos. Esta fase, no entanto, não depende de sorteio, visto que haverá cruzamento olímpico: o melhor terceiro colocado da Libertadores encara o pior segundo colocado da Sul-Americana e assim por diante.

Por lá, há poucas definições, com muita coisa em jogo para a sexta e decisiva rodada. O Botafogo, no entanto, já garantiu classificação através do Grupo E, visto que não pode perder a liderança do grupo para o Caracas (VEN). Outro time já garantido é o River Plate, que lidera o Grupo H.

Quanto a outros brasileiros, o Atlético-MG é o terceiro do Grupo B e chega com chances de terminar em primeiro. O São Paulo, por sua vez, lidera o Grupo C, enquanto o Santos, mesmo na lanterna do Grupo D ainda sem vencer nenhum jogo, pode se classificar na última rodada. Por fim, o Grêmio é o segundo do Grupo F – mesma posição do Vasco no Grupo G.