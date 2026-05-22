Jorge Jesus ironiza boatos sobre Guardiola no Al Nassr

O treinador Jorge Jesus encerrou sua trajetória no futebol da Arábia Saudita com declarações polêmicas na imprensa internacional. Logo após comemorar a conquista do título nacional pelo Al-Nassr, o comandante português comentou sobre os rumores de sua sucessão. A imprensa local revelou que a diretoria saudita apresentou uma proposta de 150 milhões de dólares para contratar Pep Guardiola. Indagado se ficaria honrado em ser sucedido pelo espanhol, o profissional demonstrou sua habitual autoconfiança nas respostas.
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"Não, ele que tem de ter orgulho em vir substituir a mim. Não eu", disparou o técnico em entrevista aos canais de televisão europeus.
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O repórter insistiu no questionamento sobre a honra de Guardiola em substituir um técnico campeão e o português manteve sua postura convicta no microfone.
"Exatamente", resumiu o veterano de forma bastante ríspida antes de deixar as dependências da zona mista.
Jorge Jesus: Título garantido e despedida confirmada
A declaração forte aconteceu na sequência da goleada expressiva do Al-Nassr por 4 a 1 sobre a equipe do Damac. O resultado positivo carimbou de forma definitiva a taça da liga nacional para o elenco comandado por Cristiano Ronaldo. Apesar do sucesso esportivo recente e do ótimo ambiente, o profissional confirmou que não renovará seu vínculo para o próximo ciclo financeiro.
A imprensa do país asiático destacou que a oferta milionária enviada ao atual técnico do Manchester City visa manter o clube em evidência global. No entanto, o treinador de 41 anos prefere focar em novos desafios profissionais no mercado da bola a partir do próximo semestre. O anúncio de sua saída movimentou os bastidores do futebol internacional e acendeu o sinal de alerta em clubes de várias ligas mundiais.
Possível retorno ao futebol do Rio de Janeiro
A decisão de deixar o continente asiático abre espaço para diversas especulações sobre o destino do comandante europeu nos próximos meses. Durante suas interações com os jornalistas locais, o técnico deu pistas sobre qual direção pretende seguir após as merecidas férias. O profissional admitiu abertamente o desejo pessoal de viajar para o Rio de Janeiro:
Vou descansar em Portugal por alguns dias e depois quero ir ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Mas apenas para férias, não para treinar.
O elenco do Al-Nassr agora aguarda a definição oficial da diretoria sobre o novo comando técnico para o restante do ano de 2026. A busca por um substituto de peso internacional deve se intensificar durante a próxima janela de transferências do mercado europeu. Por fim, a saída do português encerra um período vitorioso repleto de marcas importantes na história recente do esporte da Arábia Saudita.
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