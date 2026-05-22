Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola ao fim da temporada

Guardiola vai sair do City após dez anos - (crédito: Divulgação/Manchester City)

Em comunicado oficial, o Manchester City anunciou que Pep Guardiola deixará o comando técnico da equipe ao final da temporada 2025/26. Dessa forma, o treinador espanhol colocará um ponto final em uma trajetória de dez anos. Nesse período ele construiu uma das eras mais vitoriosas e dominantes da história recente do esporte europeu.

A diretoria do clube confirmou o encerramento do ciclo e detalhou que o comandante fará sua despedida oficial diante da torcida no Etihad Stadium. O time enfrentará o Aston Villa pela última rodada da Premier League. Essa partida promete carregar uma forte carga emocional, visto que o técnico revolucionou o patamar da instituição desde sua chegada, em 2016.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao longo dessa década de trabalho, Guardiola transformou o Manchester City em uma potência global e faturou 20 troféus. Com destaque para seis títulos do campeonato inglês e a inédita taça da Liga dos Campeões de 2023.

Apesar do impacto da notícia, os bastidores no Reino Unido já indicavam esse desfecho, pois a imprensa britânica tratava a saída do treinador como iminente nos últimos dias. Diante do vazamento dessas informações nos veículos de comunicação, o próprio Guardiola decidiu antecipar o protocolo e comunicou a decisão diretamente aos jogadores no vestiário.

"What a time we have had together." pic.twitter.com/WpkFecBYT4 Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Substituto na mira

Embora o comandante possuísse um vínculo contratual válido até junho de 2027, ele preferiu abreviar o acordo de forma amigável para encerrar o seu ciclo no topo.

Diante dessa lacuna que se abrirá no banco de reservas, a diretoria já estuda o mercado da bola, e os principais jornais ingleses apontam Enzo Maresca, atual técnico do Chelsea e ex-auxiliar do próprio Guardiola, como o favorito para assumir o cobiçado cargo em Manchester.

Homenagem nas dependências do clube

O clube azul de Manchester transformará parte do Etihad Stadium em homenagem permanente a Pep Guardiola. Em nota, o time inglês anunciou que a recém-ampliada arquibancada norte receberá o nome do técnico, além de uma estátua na entrada do setor.

O batismo da “Arquibancada Pep Guardiola” (Pep Guardiola Stand, em inglês) acontecerá justamente no período de despedida, que encerra uma trajetória de dez anos no comando da equipe inglesa. Em obra desde o fim de 2023, a arquibancada norte do estádio ganhará mais sete mil lugares e passará a comportar 61 mil torcedores. O novo setor ficará totalmente aberto pela primeira vez no último jogo de Pep à frente da equipe, contra o Aston Villa, na última rodada da Premier League.