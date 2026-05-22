Diniz elogia reservas do Corinthians, mas lamenta: "Poderíamos ter vencido"

O Corinthians assegurou a liderança do Grupo E da Libertadores com o empate diante do Peñarol, do Uruguai. No entanto, o técnico Fernando Diniz avaliou que o time poderia ter saído com três pontos do estádio Campeón del Siglo. Junto a isso, ele lamentou as chances desperdiçadas, mas também fez questão de elogiar o time misto do Timão nesta quinta-feira.

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"O time fez um jogo muito bom, competiu muito. O Peñarol não teve chance clara de gol, nem o gol foi chance clara. Se tem uma coisa para lamentar no jogo é a quantidade de gols que a gente perdeu. Dos jogos fora, foi o que mais tivemos chances de vencer. Defensivamente, o time voltou a ter um comportamento muito bom também. Não oferecemos chances para o Peñarol", analisou o treinador.

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Diniz lamentou a falta de efetividade do time, que criou ao menos três chances para virar a partida na reta final. Em uma delas, Yuri Alberto saiu cara a cara com Aguerre, mas o goleiro defendeu.

"Hoje, nem deixou a desejar no último terço, só na hora de fazer o gol. É muito difícil você falar porque não saiu o gol. O mais difícil é criar as chances. Tivemos chances claras de tudo quanto é jeito. Contra-ataque, bola em movimento, cruzamento, chute de fora da área. Gostei muito da produção ofensiva do time e mais ainda de como soubemos nos proteger. Jogar aqui é difícil, vocês sabem. Em 2024, Botafogo goleou em casa, veio jogar aqui e teve dificuldades. É uma partida que temos que ter uma avaliação bastante positiva", ponderou.

Desgaste

Como já estava classificado, a equipe do Corinthians era quase toda reserva. De titulares, só o goleiro Hugo Souza e os zagueiros Gustavo Henrique e Gabriel Paulista começaram a partida. Assim, Fernando Diniz explicou a estratégia.

"O time vinha numa sequência desgastante. O campo do Botafogo prejudica muito os jogadores. E tínhamos muito pouco tempo até o jogo contra o Atlético. Estávamos classificados e decidi colocar. Todos são titulares. Não dá para falar que o Allan é reserva, o Zakaria estou conhecendo agora também. Ele ia jogar contra o Barra, mas teve um probleminha no joelho. Pode jogar em mais de uma posição, nessa que jogou hoje, de dez e segundo volante. Fiquei muito contente com a partida dele", comentou Diniz.

Oscilação

Fernando Diniz, aliás, pediu para que o time encerre a oscilação. Ao mesmo tempo que o time já está classificado às oitavas da Libertadores, a equipe tenta deixar a zona de rebaixamento. O próximo duelo, portanto, será contra Atlético-MG, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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"Temos que deixar de oscilar. Em casa, melhorou, estamos produzindo muito nas duas competições. Fora de casa, temos problemas para pontuar. Contra o Botafogo tomamos gols evitáveis. Agora é pensar no Atlético. Vamos ter bastante energia para fazer o nosso melhor e procurar subir na tabela", destacou.