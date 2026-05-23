Série D: Pressionado, Brasiliense reencontra lanterna Inhumas no Serejão

O Brasiliense precisa de um milagre na reta final da Série D para não ficar pelo caminho na fase de grupos - (crédito: Diller Abreu / FFDF)

O Brasiliense volta a entrar em campo pela Série D. A equipe vem bastante pressionada com a campanha abaixo do esperado. O Jacaré necessita da vitória para seguir brigando por classificação ao mata-mata em busca do acesso. As demonstrações recentes da equipe desmotivam o torcedor.

O Jacaré está no Grupo A3 e ocupa a quinta colocação. A posição não garante vaga à segunda fase. A equipe tem apenas uma vitória em sete partidas, justamente contra o Inhumas-GO no primeiro turno, quatro empates e vem de duas derrotas consecutivas contra o Aparecidense e contra o Gama no último jogo. Com o triunfo alviverde, o Periquito conseguiu classificação antecipada para o mata-mata e complicou a vida do maior rival, que segue com dificuldades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Faltando três rodadas para o fim da primeira fase, o Brasiliense busca a classificação e sonha com o acesso. A diferença de pontos para o Luverdense, primeiro time dentro do G4, é de apenas um ponto. As equipes vão protagonizar o confronto direto que pode definir a quarta vaga. O jogo será pela nona rodada, em 31 de maio, no Serejão.

Mesmo com a fase ruim, o meia Marlone não esconde a motivação da equipe em reverter este cenário. Uma das maiores contratações da história recente do clube não terceiriza a responsabilidade e promete a disputa pelo acesso até o fim: "Sabemos do momento que estamos vivendo e precisamos assumir a responsabilidade. Mesmo contra o lanterna, o jogo será difícil, mas vamos virar a página e começar a escrever outro capítulo na competição rumo ao acesso", disse o atacante ao Correio.

A situação do Inhumas é ainda mais complicada. O time goiano segue na lanterna do grupo sem nenhuma vitória e com chances praticamente nulas de garantir vaga para a segunda fase. A equipe tem apenas um ponto conquistado na última rodada com o empate por 1 x 1 diante da Aparecidense. Na temporada, eles foram rebaixados no Estadual e o último triunfo foi em fevereiro de 2025, há mais de um ano.

Ficha técnica

Brasiliense-DF x Inhumas-GO

Brasileirão Série D - Oitava rodada

Brasiliense

Matheus Kayser, Netinho, Fábio Sanches, Victor Sallinas, Jhonatan Moc, Marcos Jr, Tarta, Marlone, Serginho, João Victor e Jackson

Técnico: Léo Roquete

Inhumas

Wesley, Everton, Victor Gabriel, Alan, Ninho, Luan, Lucas Victor, Pedro Igor, Zizu, Paulo Victor e Jonathan

Técnico: Raphael Miranda





Árbitro: Samuel dos Santos (AP)

Horário: 16h

Local: Estádio Serejão, Taguatinga (DF)

Ingressos: R$5,00 (meia entrada) e R$10,00 (entrada inteira). Vendas no site Bilheteria Digital





Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Liderados por Haaland, Noruega confirma elenco para a Copa do Mundo

Liderados por Haaland, Noruega confirma elenco para a Copa do Mundo Esportes Conmebol anuncia data de sorteio da Libertadores e Sul-Americana

Conmebol anuncia data de sorteio da Libertadores e Sul-Americana Esportes Palmeiras anuncia contratação do zagueiro Barboza, ex-Botafogo

Palmeiras anuncia contratação do zagueiro Barboza, ex-Botafogo Esportes Diniz alcança maior invencibilidade entre técnicos na Libertadores

Diniz alcança maior invencibilidade entre técnicos na Libertadores Esportes Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola ao fim da temporada

Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola ao fim da temporada Esportes Messi se une a Cristiano Ronaldo em grupo de bilionários no futebol