Série D: Pressionado, Brasiliense reencontra lanterna Inhumas no Serejão

O Brasiliense volta a entrar em campo pela Série D. A equipe vem bastante pressionada com a campanha abaixo do esperado. O Jacaré necessita da vitória para seguir brigando por classificação ao mata-mata em busca do acesso. As demonstrações recentes da equipe desmotivam o torcedor.
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O Jacaré está no Grupo A3 e ocupa a quinta colocação. A posição não garante vaga à segunda fase. A equipe tem apenas uma vitória em sete partidas, justamente contra o Inhumas-GO no primeiro turno, quatro empates e vem de duas derrotas consecutivas contra o Aparecidense e contra o Gama no último jogo. Com o triunfo alviverde, o Periquito conseguiu classificação antecipada para o mata-mata e complicou a vida do maior rival, que segue com dificuldades.
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Faltando três rodadas para o fim da primeira fase, o Brasiliense busca a classificação e sonha com o acesso. A diferença de pontos para o Luverdense, primeiro time dentro do G4, é de apenas um ponto. As equipes vão protagonizar o confronto direto que pode definir a quarta vaga. O jogo será pela nona rodada, em 31 de maio, no Serejão.
Mesmo com a fase ruim, o meia Marlone não esconde a motivação da equipe em reverter este cenário. Uma das maiores contratações da história recente do clube não terceiriza a responsabilidade e promete a disputa pelo acesso até o fim: "Sabemos do momento que estamos vivendo e precisamos assumir a responsabilidade. Mesmo contra o lanterna, o jogo será difícil, mas vamos virar a página e começar a escrever outro capítulo na competição rumo ao acesso", disse o atacante ao Correio.
A situação do Inhumas é ainda mais complicada. O time goiano segue na lanterna do grupo sem nenhuma vitória e com chances praticamente nulas de garantir vaga para a segunda fase. A equipe tem apenas um ponto conquistado na última rodada com o empate por 1 x 1 diante da Aparecidense. Na temporada, eles foram rebaixados no Estadual e o último triunfo foi em fevereiro de 2025, há mais de um ano.
Ficha técnica
Brasiliense-DF x Inhumas-GO
Brasileirão Série D - Oitava rodada
Brasiliense
Matheus Kayser, Netinho, Fábio Sanches, Victor Sallinas, Jhonatan Moc, Marcos Jr, Tarta, Marlone, Serginho, João Victor e Jackson
Técnico: Léo Roquete
Inhumas
Wesley, Everton, Victor Gabriel, Alan, Ninho, Luan, Lucas Victor, Pedro Igor, Zizu, Paulo Victor e Jonathan
Técnico: Raphael Miranda
Árbitro: Samuel dos Santos (AP)
Horário: 16h
Local: Estádio Serejão, Taguatinga (DF)
Ingressos: R$5,00 (meia entrada) e R$10,00 (entrada inteira). Vendas no site Bilheteria Digital
Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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