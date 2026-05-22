Conheça Eliane Alves, a Chef por trás do sucesso do Gama na Série D

O Gama ajudou a dar uma guinada na carreira da Chef Eliane Alves, a mãe dos "meninos" líderes da Série D do Campeonato Brasileiro - (crédito: Arquivo Pessoal)

Para um atleta chegar à alta performance em uma partida de futebol, múltiplos fatores contribuem para o resultado. Longe dos holofotes, a chefe de cozinha do Gama, Eliane Alves, é a principal responsável pelo preparo da alimentação. Muito além de se preocupar com a eficiência, a cozinheira zela pelo cuidado com os "meninos" dela e dedica a vida a produzir com amor as refeições do elenco alviverde. Neste sábado, o Periquito recebe o Primavera, às 19h30, no Bezerrão, pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Gamense há 20 anos, Eliane se apaixonou pelo clube ao conhecer o marido Thiago dos Santos, nascido e criado na cidade do Gama. Antes do acesso ao clube, ela era dona de restaurante. Com as dificuldades na pandemia, não conseguiu manter o negócio. Então, ela e o esposo resolveram abrir um buffet e seguir no ramo dos eventos. Paralelamente, entraram no futebol enquanto faziam cerimônias e festas da Federação do DF.

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A rede de contatos (networking) a levou a trabalhar no CT do Gama, inicialmente nos jogos da categoria de base. Eliane preparava a alimentação dos atletas. Com o retorno positivo, foi convidada a fazer parte da equipe. "Eu amo muito trabalhar lá, sou respeitada por todos. Eu amo os jogadores, sou gamense fanática. Eu tenho um único time do coração, o Gama, então sofro em todos os jogos. Tenho uma gratidão à Sociedade Anônima do Futebol (SAF) por ter me dado a oportunidade de trabalhar com o que amo fazer e onde amo”, conta em entrevista ao Correio Braziliense.

Tal qual uma mãe, a Chef se preocupa com os "meninos", como ela apelida carinhosamente, como se fossem filhos. Acompanha a rotina dos atletas e prepara a alimentação desde o café da manhã. Em dias de concentração, ela se empenha para fazer um almoço especial. "Dia de pré-jogo, faço sobremesas na noite anterior e sempre gosto de fazer um almoço especial. Uma coisinha que eles gostam muito", esconde.

Eliane Alves, cozinheira do Gama. (foto: Arquivo Pessoal)

“Eu os trato como se fossem meus filhos. Chamo de meus meninos. Nós convivemos muito, todos os dias estamos juntos. Sei o que a maioria gosta de comer, qual prato eles gostam e eu tento agradar da melhor forma”, compartilha.

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Líder do Grupo com 19 pontos, oito a mais que o segundo colocado, Aparecidense, o Gama já está garantido na segunda fase do Brasileirão Série D. Com duas rodadas para encerrar esta etapa, o Alviverde entra em campo para cumprir tabela e defender a melhor campanha geral. O atual bicampeão candango tem 19 pontos contra 16 do CSA na comparação do desempenho dos 96 times.

Ficha técnica



Gama x Primavera

Brasileirão Série D - 8ª rodada

Gama



Renan Rinaldi; Michel, Darlan, Zulu e Lucas Piauí; David, Lúcio e Willian jr; Renato, Ramon e Felipe Clemente.

Técnico: Luiz Carlos Souza.

Aparecidense



Allan; Lauro, Jeferson, Renato e Lima; Mário, Luan e Simoni; Kleberson, Raphael Luz e Bruninho.

Técnico: Augusto Fassina.





Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)

Horário: 19h30

Local: Estádio Bezerrão, no Gama

Ingressos: No site ingressosa.com

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima