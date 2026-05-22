Conheça Eliane Alves, a Chef por trás do sucesso do Gama na Série D

Para um atleta chegar à alta performance em uma partida de futebol, múltiplos fatores contribuem para o resultado. Longe dos holofotes, a chefe de cozinha do Gama, Eliane Alves, é a principal responsável pelo preparo da alimentação. Muito além de se preocupar com a eficiência, a cozinheira zela pelo cuidado com os "meninos" dela e dedica a vida a produzir com amor as refeições do elenco alviverde. Neste sábado, o Periquito recebe o Primavera, às 19h30, no Bezerrão, pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.
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Gamense há 20 anos, Eliane se apaixonou pelo clube ao conhecer o marido Thiago dos Santos, nascido e criado na cidade do Gama. Antes do acesso ao clube, ela era dona de restaurante. Com as dificuldades na pandemia, não conseguiu manter o negócio. Então, ela e o esposo resolveram abrir um buffet e seguir no ramo dos eventos. Paralelamente, entraram no futebol enquanto faziam cerimônias e festas da Federação do DF.
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A rede de contatos (networking) a levou a trabalhar no CT do Gama, inicialmente nos jogos da categoria de base. Eliane preparava a alimentação dos atletas. Com o retorno positivo, foi convidada a fazer parte da equipe. "Eu amo muito trabalhar lá, sou respeitada por todos. Eu amo os jogadores, sou gamense fanática. Eu tenho um único time do coração, o Gama, então sofro em todos os jogos. Tenho uma gratidão à Sociedade Anônima do Futebol (SAF) por ter me dado a oportunidade de trabalhar com o que amo fazer e onde amo”, conta em entrevista ao Correio Braziliense.
Tal qual uma mãe, a Chef se preocupa com os "meninos", como ela apelida carinhosamente, como se fossem filhos. Acompanha a rotina dos atletas e prepara a alimentação desde o café da manhã. Em dias de concentração, ela se empenha para fazer um almoço especial. "Dia de pré-jogo, faço sobremesas na noite anterior e sempre gosto de fazer um almoço especial. Uma coisinha que eles gostam muito", esconde.
“Eu os trato como se fossem meus filhos. Chamo de meus meninos. Nós convivemos muito, todos os dias estamos juntos. Sei o que a maioria gosta de comer, qual prato eles gostam e eu tento agradar da melhor forma”, compartilha.
Líder do Grupo com 19 pontos, oito a mais que o segundo colocado, Aparecidense, o Gama já está garantido na segunda fase do Brasileirão Série D. Com duas rodadas para encerrar esta etapa, o Alviverde entra em campo para cumprir tabela e defender a melhor campanha geral. O atual bicampeão candango tem 19 pontos contra 16 do CSA na comparação do desempenho dos 96 times.
Ficha técnica
Gama x Primavera
Brasileirão Série D - 8ª rodada
Gama
Renan Rinaldi; Michel, Darlan, Zulu e Lucas Piauí; David, Lúcio e Willian jr; Renato, Ramon e Felipe Clemente.
Técnico: Luiz Carlos Souza.
Aparecidense
Allan; Lauro, Jeferson, Renato e Lima; Mário, Luan e Simoni; Kleberson, Raphael Luz e Bruninho.
Técnico: Augusto Fassina.
Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)
Horário: 19h30
Local: Estádio Bezerrão, no Gama
Ingressos: No site ingressosa.com
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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