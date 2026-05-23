Alain Prost é assaltado em casa na Suíça e fica ferido na cabeça

O ex-piloto francês de Fórmula 1, Alain Prost, conhecido por ter marcado época como rival de Ayrton Senna na McLaren, sofreu um assalto dentro da casa onde mora com a família, em Nyon, na Suíça, na manhã da última terça-feira (19/5).

De acordo com informações do jornal italiano La Gazzeta dello Sport, Prost e família foram vítimas de um grupo de assaltantes. Por volta de 8h30 da manhã, os criminosos acertaram o francês com golpes na cabeça. Em seguida, obrigaram o filho a abrir o cofre. Depois, fugiram do local. O ex-piloto sofreu apenas ferimentos leves. Os suspeitos ainda estão foragidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O valor dos objetos roubados não foi divulgado. No entanto, a imprensa europeia aponta para um prejuízo alto. Prost é embaixador da marca de relógios de luxo Richard Mille, responsável por produzir peças de altíssimo valor, na casa das centenas de milhares de dólares.

Leia também: Kimi Antonelli quebra recordes e lidera renascença italiana na Fórmula 1



Equipes de apoio psicológico foram acionadas para atender a família. A polícia fez operações em estradas e rodovias da região. A quadrilha pode ter fugido em direção à França, segundo apontou a investigação. De acordo com a imprensa suíça, Prost decidiu deixar a casa onde mora de forma temporária. O destino foi outra residência da família, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde costuma passar mais tempo.