Alain Prost é assaltado em casa na Suíça e fica ferido na cabeça

O ex-piloto francês de Fórmula 1, Alain Prost, conhecido por ter marcado época como rival de Ayrton Senna na McLaren, sofreu um assalto dentro da casa onde mora com a família, em Nyon, na Suíça, na manhã da última terça-feira (19/5).
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De acordo com informações do jornal italiano La Gazzeta dello Sport, Prost e família foram vítimas de um grupo de assaltantes. Por volta de 8h30 da manhã, os criminosos acertaram o francês com golpes na cabeça. Em seguida, obrigaram o filho a abrir o cofre. Depois, fugiram do local. O ex-piloto sofreu apenas ferimentos leves. Os suspeitos ainda estão foragidos.
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O valor dos objetos roubados não foi divulgado. No entanto, a imprensa europeia aponta para um prejuízo alto. Prost é embaixador da marca de relógios de luxo Richard Mille, responsável por produzir peças de altíssimo valor, na casa das centenas de milhares de dólares.
Equipes de apoio psicológico foram acionadas para atender a família. A polícia fez operações em estradas e rodovias da região. A quadrilha pode ter fugido em direção à França, segundo apontou a investigação. De acordo com a imprensa suíça, Prost decidiu deixar a casa onde mora de forma temporária. O destino foi outra residência da família, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde costuma passar mais tempo.
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