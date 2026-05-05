Kimi Antonelli quebra recordes e lidera renascença italiana na Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli está reescrevendo os livros de história da Fórmula 1. Aos 19 anos, o italiano tornou-se o líder mais jovem de todos os tempos, superando o recorde estabelecido por Lewis Hamilton em 2007, com 22 anos. Com um início de temporada avassalador pela Mercedes, Antonelli venceu três das quatro corridas disputadas em 2026 e isolou-se no topo da tabela com 100 pontos.
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Em um ano memorável para os esportes individuais na Itália, Kimi Antonelli une-se a Jannik Sinner, número 1 do mundo no tênis, e a Marco Bezzecchi, líder na MotoGP, para reconduzir o país ao topo. Com o triunfo no GP da China em março, Antonelli encerrou um jejum italiano de 20 anos na Fórmula 1, a última vitória do país havia sido conquistada por Giancarlo Fisichella, pela Renault, no GP da Malásia de 2006.
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Além disso, ao vencer três corridas consecutivas (China, Japão e Miami), Antonelli alcançou um feito inédito para o país em mais de sete décadas. A última vez que um italiano ostentou tamanha dominância foi nos anos 50, quando o lendário Alberto Ascari enfileirou seis vitórias seguidas.
Além de resgatar o entusiasmo dos italianos, Andrea Kimi Antonelli cravou seu nome na história como o piloto mais jovem a conquistar uma pole position e a liderar uma prova. O prodígio da Mercedes ainda estabeleceu uma nova marca de precocidade ao se tornar o mais novo a vencer três corridas consecutivas. O próximo Grande Prêmio da Fórmula 1 ocorre no Canadá, dia 24 de maio.
Parceria com Sinner
Primeiro Italiano a se tornar número 1 do tênis mundial, Jannik Sinner, também tem dado motivos para os italianos sorrirem. No último domingo, o tenista de 24 anos se tornou o primeiro da história a vencer cinco Master 1000 consecutivos.
Para coroar a fase especial de ambos, Jannik Sinner e Andrea Kimi Antonelli celebraram títulos em suas respectivas modalidades no mesmo dia. No último 15 de março, enquanto o piloto da Mercedes cruzava a linha de chegada no GP da China para conquistar sua primeira vitória na carreira, Sinner batia Daniil Medvedev em Indian Wells, sagrando-se campeão do primeiro Masters 1000 da temporada.
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"Foi um dia especial para a Itália. Sou um grande fã de Fórmula 1 e ver um jovem piloto levar a Itália ao topo é fantástico. Parabéns, Kimi", disse Sinner, após a final de Indian Wells.
A dobradinha de glórias se repetiu no dia 29 de março. Enquanto Antonelli subia ao topo do pódio no Japão, Sinner dominava Jiri Lehecka para erguer o troféu do Masters 1000 de Miami. A sintonia entre os dois atingiu um novo patamar neste domingo, 3 de maio, o piloto da Mercedes brilhou nas pistas de Miami, enquanto o tenista, no mesmo dia, conquistava o saibro espanhol ao se sagrar campeão do Masters 1000 de Madrid.
Em 2025, Antonelli viu das arquibancadas o triunfo de Jannik Sinner no ATP Finals, em Turim, quando o italiano bateu Carlos Alcaraz por 2 sets a 0. A cortesia foi retribuída no asfalto: Sinner também marcou presença no paddock da Fórmula 1 no ano passado, acompanhando de perto a etapa decisiva da temporada no GP de Abu Dhabi.
Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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