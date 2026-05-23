NBB: No limite, Brasília e Franca duelam pelo Jogo 3 das semifinais

Um é pouco, dois é bom, três não é demais. Brasília e Franca voltam ao Ginásio Nilson Nelson neste sábado, às 19h45, no terceiro jogo melhor de cinco das semifinais do Novo Basquete Brasil. A série está empatada por 1 x 1. Cada time fez prevalecer o mando de quadra em busca da final.

À medida em que a areia da ampulheta da temporada vai chegando ao fim, as equipes sentem o impacto da sequência nos departamentos médico e físico. Lesões e o cansaço ameaçam enfraquecer os candidatos ao título. Os ingressos são vendidos no App do Caixa Brasília Basquete. O SporTV anuncia a transmissão.

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Na última quinta-feira, o Franca, atual campeão, tomou um susto. O armador argentino Nacho Laterza deixou a quadra lesionado e foi direto para o hospital. O jogador foi submetido a uma tomografia e está liberado para o confronto desta noite. Sem ele, o time paulista sofreu na construção das jogadas e amargou derrota por 67 x 50.

Sem Laterza, coube a Corderro Benett assumir o protagonismo com 21 pontos, três rebotes e duas assistências. “O Jogo 2 foi atípico. Primeiro, o aproveitamento nosso de três pontos foi muito abaixo daquilo que a gente normalmente tem. Depois, a gente perder o outro armador, já que o Georginho não está jogando. Perdemos o Nacho já no segundo quarto, o que nos atrapalhou bastante”, lamenta o técnico Helinho Garcia.

Apesar do contratempo, o comandante do Franca prevê um time resiliente no duelo à parte com o Brasília. “Nós temos que analisar, ver onde podemos acertar, o que temos que fazer melhor para entrarmos mais fortes nesse terceiro jogo e procurar vencer a partida aqui dentro de Brasília. A expectativa é de um jogo equilibrado. Claro que ao longo de 40 minutos você espera ter dificuldades em vários momentos, mas temos totais condições de fazer um grande jogo”, projeta Helinho.

Anfitrião neste sábado, o Brasília acumula perdas e sustos. O técnico Dedé Barbosa não pode contar com Lucas Lacerda, Pedro Mendonça e Renato Carbonari, todos entregues ao departamento médico. Nas quartas de final, Facundo Corvalán deu susto na quarta partida ao fechar o confronto praticamente no sacrifício. Para sorte dos extraterrestres, houve apenas uma pancada e ele continua disponível nas semifinais.

Para não ficar dependente de Corvalán, o Brasília tem se reinventado. Dedé Barbosa tem incentivado a equipe a consolidar o jogo coletivo e teve êxito na vitória da última quinta-feira no Nilson Nelson, como testemunha Daniel Von Haydin. “Em primeiro lugar, o principal trabalho nosso foi na defesa. Reduzimos a equipe do Franca a 50 pontos. No primeiro jogo eu tive um aproveitamento ruim, mas isso também destaca a importância da preparação mental”, explica um dos principais jogadores da equipe na temporada.

O sucesso do Brasília na partida passada tem a ver, principalmente com os arremessos de três pontos. Mérito de um personagem quase invisível elogiado por Von Haydin. “Tenho que agradecer ao Filé (assistente técnico) pelo trabalho comigo. Aproveitamento ruim faz parte, mas nossa equipe continuou confiando nos chutadores. Precisamos manter essa pegada, porque assim vamos conseguir brigar pelo título”, elogia.

Um outro trunfo destacado por ele o equilíbrio psicológico nas séries difíceis contra o Caxias (oitavas), Flamengo (quartas) e agora o Franca (semifinais). “Os ajustes sempre são importantes, mas uma coisa que é diferencial é a conexão da equipe. Você vê que o time está bem conectado. Estamos conseguindo tomar boas decisões mesmo nos momentos mais tensos. Isso nos dá confiança para manter nossa defesa, vencer mais dois jogos seguidos agora na série e chegar na final”, vislumbra Von Haydin.