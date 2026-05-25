Messi sente lesão e sai do jogo do Inter Miami a 23 dias da Copa

A 23 dias da estreia da seleção argentina na Copa do Mundo, Lionel Messi sentiu uma contusão, neste domingo, em jogo do Inter Miami com o Philadelphia Union pela liga norte-americana.
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Durante o segundo tempo, o craque argentino cobrou uma falta e acusou dores na coxa esquerda. Ficou parado, mas ainda seguiu no gramado, pedindo alteração quatro minutos depois para o técnico Guillermo Hoyos.
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Pouco antes de demonstrar dores, Messi já havia causado preocupação para os torcedores, ao não finalizar uma jogada que iniciara, ao driblar vários zagueiros adversários. O astro deixou que Luis Suárez finalizasse. Mas seguiu jogando por mais 19 minutos.
O clube norte-americano deve apresentar um diagnóstico nesta segunda-feira, após Messi ser submetido a exames. A Argentina estreia na Copa do Mundo diante da Argélia, em Kansas, Estados Unidos, dia 16 de junho. Dia 22 o adversário será a Áustria e Bo dia 26 a Jordânia é o último rival da fase de grupos.
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