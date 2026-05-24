Kaio Jorge torna-se o maior artilheiro do Cruzeiro no "Novo Mineirão"

O atacante Kaio Jorge escreveu mais um capítulo importante de sua história com a camisa do Cruzeiro neste domingo (24). Com o gol de pênalti marcado na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, pela 17ª rodada do Brasileirão, o camisa 19 chegou a 31 gols no "Novo Mineirão", considerando o período após a reinauguração do estádio, em 2013.

Com a marca, Kaio Jorge superou o meia Giorgian De Arrascaeta, que havia anotado 30 gols no estádio entre 2015 e 2018. Assim, passou a ocupar sozinho o topo da artilharia celeste no Gigante da Pampulha. O atacante já havia igualado o uruguaio recentemente e, agora, isolou-se como maior goleador do Cruzeiro no Novo Mineirão. O atleta do Flamengo, inclusive, até tem outros dois gols no estádio, mas pelo time carioca.

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Em grande fase, Kaio Jorge acumula números expressivos diante da torcida cruzeirense. Além do recorde histórico, o atacante tem sido decisivo em jogos importantes e reforça cada vez mais seu protagonismo no elenco celeste. Afinal, são 12 gols e uma assistência em 25 jogos na temporada. Inclusive, é o artilheiro do Cruzeiro na temporada.

"Primeiro, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar marcando mais um gol aqui no Minerão e estar passando um grande jogador que foi aqui na história do clube (Arrascaeta). Fico muito feliz de estar batendo essa meta. A gente fez um bom primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades, mas a gente tem que ser mais efetivo ali para conseguir matar o jogo.", comentou Kaio Jorge, em entrevista à Amazon Prime, no intervalo da partida.