Andrés Sanchez pode ser expulso do Corinthians em julgamento nesta segunda

Conselho do Corinthians analisa nesta segunda a expulsão de Andrés Sanchez - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

O Corinthians terá uma semana decisiva nos bastidores. O Conselho Deliberativo do clube julga, nesta segunda (25/5), o ex-presidente Andrés Sanchez, que pode ser expulso do quadro associativo após investigação interna sobre uso irregular do cartão corporativo durante sua gestão, entre 2018 e 2020.

A sessão acontece no Parque São Jorge e será conduzida por votação aberta e nominal entre os conselheiros. Eles decidirão se seguem ou não a recomendação da Comissão de Ética, que sugeriu a expulsão do dirigente.

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O parecer foi elaborado pelo presidente em exercício do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão. Aliás, no relatório, ele afirma que a conduta atribuída a Andrés é incompatível com a função que ocupava no clube.

" Os fatos apurados revelam conduta incompatível com os deveres ético-institucionais inerentes à condição de associado e, com ainda maior razão, ao exercício da função diretiva máxima no âmbito do Sport Club Corinthians Paulista, especialmente no que se refere à observância da lealdade institucional, da responsabilidade patrimonial, da finalidade na utilização de recursos corporativos e do dever de prestação de contas", escreveu Pantaleão.

O caso investigado no Corinthians

A investigação interna teve início na Comissão de Justiça e apontou que Andrés utilizou o cartão de crédito corporativo para despesas pessoais. A prática é a mesma que motivou denúncias do Ministério Público na esfera judicial.

Aliás, segundo cálculos apresentados pelo promotor Cássio Conserino, o valor utilizado de forma indevida teria chegado a R$ 480.169,60, considerando correção monetária e juros, em gastos realizados entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021.

Na defesa apresentada ao clube, Andrés argumenta que não existia uma política interna específica sobre o uso do cartão corporativo. Além disso, sustenta que parte das despesas ocorreu em um ambiente institucional de informalidade pretérita, no qual, segundo ele, houve confusão entre gastos pessoais e institucionais. O ex-presidente também afirma que não agiu com dolo ou má-fé e que já ressarciu parte dos valores questionados.

Mesmo assim, a Comissão de Ética decidiu, por unanimidade, acompanhar o entendimento de Pantaleão. Para o órgão, a conduta fere princípios básicos de responsabilidade e integridade exigidos de um presidente do clube.

Além do processo administrativo no Corinthians, Andrés responde a ações na Justiça. Em uma delas, está sendo acusado de apropriação indébita. Em outra, a Justiça rejeitou inicialmente denúncias relacionadas a suposta lavagem de dinheiro e crime tributário.

Aliás, o caso também atingiu outros ex-dirigentes. Afinal, Duílio Monteiro Alves acabou sendo denunciado pelo Ministério Público pelo mesmo tipo de irregularidade e se tornou réu por apropriação indébita. Já Augusto Melo teve a investigação arquivada, após o MP afirmar que não encontrou uso indevido do cartão entre janeiro de 2024 e maio de 2025.