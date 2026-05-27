Senado aprova prêmio para pioneiras do futebol feminino

A Seleção Brasileira Feminina que disputou a primeira Copa do Mundo da Fifa, em 1991 - (crédito: CBF/Divulgação)

O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (27/5), o Projeto de Lei 2.653/2026, que prevê premiação financeira de R$ 500 mil a cada uma das jogadoras da Seleção Brasileira que disputaram a Copa do Mundo Feminina de 1995. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

O texto surgiu durante a tramitação da Lei Geral da Copa do Mundo Feminina de 2027 e nasceu a partir de articulação da senadora Leila Barros (PDT-DF). Inicialmente, as atletas de 1995 seriam incluídas por meio de emenda, que já previa reconhecimento financeiro às jogadoras que participaram do torneio experimental de 1988 e da primeira edição oficial da competição, em 1991.

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Segundo a senadora Leila, presidente da Comissão de Esporte do Senado e relatora da Lei Geral da Copa, a inclusão das atletas de 1995 no mesmo texto poderia gerar veto presidencial devido ao impacto orçamentário e atrasar a tramitação da proposta na Câmara.

“A ideia da emenda era justa e necessária, mas precisávamos encontrar uma solução que não colocasse em risco a premiação já aprovada para as atletas de 1988, 1991 e 1995, nem atrasasse a Lei Geral da Copa”, afirmou a parlamentar.

A alternativa encontrada foi a construção de um projeto exclusivo para as jogadoras que participaram do Mundial de 1995. O acordo foi articulado com a liderança do governo e aprovado pelo Senado no mesmo dia da votação da Lei Geral da Copa Feminina.

A proposta busca reconhecer atletas que defenderam a Seleção em um período de pouca estrutura, investimento e visibilidade para o futebol feminino brasileiro.

“Estamos falando de pioneiras que representaram o Brasil quando o futebol feminino ainda enfrentava enorme preconceito e abandono institucional. Essas mulheres abriram caminhos para as novas gerações”, declarou Leila.

O projeto prevê o pagamento de prêmio financeiro às atletas da Seleção de 1995, sem possibilidade de acúmulo do benefício para jogadoras que tenham participado de mais de uma das competições contempladas pelos projetos aprovados.

Durante a sessão plenária, a senadora também pediu rapidez na tramitação da proposta na Câmara dos Deputados para que o reconhecimento às ex-jogadoras seja efetivado.